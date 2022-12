Die Sternsingeraktion 2023 in Tuttlingen

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“ Unter diesem Leitwort sind ab Dienstag, 3. Januar, die Sternsinger in Tuttlingen unterwegs. Die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar tragen in Begleitung des Sterns die Botschaft von Weihnachten in die Häuser und bringen den Segen Gottes für das neue Jahr: „Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus im Jahr 2023“.

Nachdem in den letzten beiden Jahren die Sternsinger nicht persönlich in die Haushalte kommen konnten, hat das Tuttlinger Sternsingerteam einen neuen Anlauf genommen. Leider können nicht alle Haushalte, die auf der Besuchsliste stehen, besucht werden, da sich nach drei Jahren Unterbrechung nicht ausreichend Kinder und Jugendliche gefunden haben, heißt es in der Pressemitteilung. Alle erhalten jedoch einen Sternsingerbrief unter anderem mit dem beliebten Segensaufkleber. Insgesamt machen 40 Kinder und Jugendliche bei der Aktion mit, die von 3. bis 5. Januar zwischen 15 und 19 Uhr stattfindet.

Die Sternsinger singen am Freitag, 6. Januar, in den Gottesdiensten um 9 und 11 Uhr in St. Gallus sowie um 10.30 Uhr Maria Königin. Um 11 Uhr ist die Messfeier in St. Gallus als Familiengottesdienst mit den Sternsingern gestaltet. Wer von den bisher Besuchten bis 6. Januar keinen Sternsingerbrief erhalten hat, melde sich ab 9. Januar auf dem jeweiligen Pfarramt, heißt es in der Mitteilung weiter.