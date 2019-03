Die Spitzenreiter teilen sich die Punkte

Der SC 04 Tuttlingen hat sich im Top-Spiel der Bezirksliga Schwarzwald beim Tabellenführer SV Seedorf mit einem 1:1 zufrieden geben müssen. Somit bleibt es an der Tabellenspitze unverändert, mit jeweils 45 Punkten führt das Duo das Feld an.

SV Seedorf - SC 04 Tuttlingen 1:1 (1:0). Beide Teams arbeiteten in der Defensive konzentriert. Auch wenn der SV Seedorf erst in der 89. Minute zum 1:1 kam, konnte Ertan Tasdemirci, Coach des SC 04 Tuttlingen, mit der Punkteteilung zufrieden sein. „Auch wenn man im ersten Moment enttäuscht ist über den späten Zeitpunkt“, sagte er.

Von Beginn an drückten beide Kontrahenten aufs Tempo, suchten den direkten Weg zum gegnerischen Tor. Individuell hatte der Sport-Club mehr Routine aufzubieten. Mit hohem läuferischen Einsatz machten dies die Gastgeber jedoch wett. Den ersten Hochkaräter der Gäste hatte Marius Andris über links in der 10. Minute, doch SVS-Keeper Fabian Dittmer war auf dem Posten.

Im Anschluss einer Ecke setzte Tobias Heizmann (16.) das erste Ausrufezeichen für die Gastgeber. Die bis dahin beste Möglichkeit für Seedorf resultierte aus einer Doppelchance nach einer halben Stunde. Zunächst scheiterte Anil Bagci am SVS-Torhüter, den Nachschuss setzte Marius Andris überhastet am freien Kasten vorbei. Direkt vor dem Pausenpfiff bot sich Tobias Heizmann bei einem Distanzschuss die Gelegenheit zur Führung.

Auch wenn die Gäste nach Wiederbeginn optisch ein leichtes Plus hatten, dauerte es, bis sie wieder an das Tempo anknüpfen konnten. Brandgefährlich blieb der SV Seedorf bei Standardsituationen. Sebastian Heim (50.) zirkelte das Leder vor den Kasten von SC-Torwart Andrei Burdun, der Kopfball von Heizmann strich knapp am langen Pfosten vorbei. Plötzlich drängte Tuttlingen vehement auf das Tor der Gastgeber. Sebastian Heim kam gegen Robin Petrowski im Strafraum einen Schritt zu spät. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Florin Tirca nach einer Stunde zur 1:0-Führung für die Gäste.

Die blieben zunächst am Drücker und hatten durch Burhan Pitzner gleich zweimal die Möglichkeit, die Führung auszubauen. In der Schlussviertelstunde wurden die Gäste in die eigene Hälfte gedrängt, konnten kaum für Entlastung sorgen. Seedorf erhöhte nun den Druck, wechselte mit Johannes Wernz und Christoph Müller weitere Offensiv-Akteure ein.

In der 82. Minute hatte der SC Glück, als Torhüter Burdun einen Freistoß von Heizmann über die Querlatte lenken konnte. Doch die Gastgeber blieben dran. Wernz sorgte für Hochbetrieb im Gästestrafraum, der Ausgleich schien mehrmals fällig, bis Wernz von den Beinen geholt wurde und es Elfmeter für Seedorf gab. Christoph Müller blieb vom Punkt Nervenstark. Obwohl der SC-Torwart noch dran war, so war gegen den „Hammer“ von Müller kein Kraut gewachsen. Der Ball zappelte zum 1:1 in der 89. Minute im Netz.