Die SGM Durchhausen/Gunningen steigt auf

Die SGM Durchhausen/Gunningen hat durch einen knappen 2:1-Sieg gegen den SV Deilingen-Delkhofen die Vizemeisterschaft und den direkten Aufstieg in die Kreisliga A 2 perfekt gemacht. Durch einen 3:0-Sieg gegen den FC Weigheim, der durch diese Niederlage in die Abstiegsrelegation muss, holte sich der SV Schörzingen Platz drei und spielt gegen den TV Wehingen (Drittletzter A 2) um einen Platz in der A 2. Trotz eines 3:1-Sieges beim SV Böttingen verbleibt die SGM Dürbheim/Mahlstetten auf Platz vier. Meister FC Rot-Weiß Reichenbach setzte sich bei der SpVgg Aldingen klar mit 4:0 durch. Die SGM Gosheim-Wehingen II schaffte durch einen 2:1-Sieg gegen die FSV Schwenningen II den Klassenerhalt. Im Kellerduell der beiden Absteiger setzte sich die SGM Irndorf/Bärenthal mit 3:2 beim SV Wurmlingen II durch. Der SV Spaichingen gewann knapp mit 1:0 beim VfR Wilflingen.

SGM Durchhausen/Gunningen – SV Deilingen-Delkhofen 2:1 (2:1). Tore: 0:1 Tobias Staiger (6.), 1:1 Florian Rabus (26.), 2:1 Simon Kirchmaier (43.). Obwohl es für die Gäste aus Deilingen um nicht mehr viel ging, zeigten sie eine gute Leistung und gingen früh in Führung. Durchhausen/Gunningen benötigte einige Zeit, um sich vom Rückstand zu erholen, kämpfte sich dann zurück und drehte die Partie bis zur Pause. Gegen Ende gab es noch einige bange Momente, aber dann ertönte der Schlusspfiff und der Jubel bei der SGM Durchhausen/Gunningen über den Aufstieg war riesengroß.

VfR Wilflingen – SV Spaichingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Richard Waal (38.) Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die nach rund einer Viertelstunde Pech mit einem Aluminiumtreffer hatten. Etwas überraschend ging Spaichingen dann mit 1:0 in Führung. Diesem Rückstand lief der VfR bis zum Schluss hinterher, traf noch einmal Aluminium (86.) und unterlag am Ende sehr unglücklich.

SpVgg Aldingen – FC Rot-Weiss Reihenbach 0:4 (0:4). Tore: 0:1 Edwin Groh (6.), 0:2 David Kolar (29.), 0:3 und 0:4 beide Johannes Marquart (38. und 42.). Mit der frühen Führung im Rücken bestimmte der Meister aus Reichenbach eindeutig den ersten Spielabschnitt und machte bis zur Pause mit drei weiteren Treffern frühzeitig alles klar. Nach der Pause ließen es die Gäste ruhiger angehen, der klare Sieg kam aber nicht mehr in Gefahr.

SGM Gosheim/Wehingen II – FSV Schwenningen II 2:1 (0:0). Tore: 1:0 und 2:0 beide Bekir Demir (62. und 65.), 2:1 (90.). Den Gastgebern war der Druck deutlich anzumerken. Gosheim/Wehingen II hatte zwar mehr vom Spiel, aber erst ein toller Schuss von Bekir Demir, der im Torwinkel landete, brach den Bann. Kurz darauf legten die Gastgeber nach, mussten am Ende noch zittern, setzten sich dann aber knapp durch.

SV Wurmlingen II – SGM Irndorf/Bärenthal 2:3 (0:1). Tore: 0:1 (40.), 1:1 Junior Stephen Tizi (49.), 1:2 (64.), 2:2 Torsten Rieger (68.), 2:3 (90. + 5). Besondere Vorkommnisse: eine gelb-rote Karte gegen den SV Wurmlingen II (74.). Schlusslicht SGM Irndorf/Bärenthal wollte sich unbedingt mit einem guten Ergebnis aus der Kreisliga B 2 verabschieden und feierte am Ende noch den zweiten Saisonsieg.

SV Schörzingen – FC Weigheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Nico Banholzer (31.), 2:0 Andreas Bauer (70.), 3:0 Simon Henle (90.). Schörzingen bestimmte, von Beginn an die Partie und siegte am Ende auch in der Höhe verdient.

SV Böttingen – SGM Dürbheim/Mahlstetten 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Jan-Niklas Merkel (35.), 1:1 Robin Kielack (56., Foulelfmeter), 1:2 Jonathan Ihrig (66.), 1:3 Fabian Rieger (76.). In der ersten Halbzeit hatte Böttingen leichte Vorteile und lag knapp vorne. Nach der Pause wurden die Gäste stärker und verdienten sich am Ende noch den Auswärtssieg.