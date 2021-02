Präsenzbetrieb im Lockdown erlaubt - Die Schule mit der Ausnahmegenehmigung

Wie das Kultusministerium Ende Januar mitgeteilt hat, werden Mitarbeiter an 0den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung und geistige Entwicklung sowie die entsprechenden Schulkindergärten, von denen die Johann-Peter-Hebel-Schule auch einen hat, in der Impfstrategie des Landes in den Kreis der Personen mit hoher Priorität aufgenommen.