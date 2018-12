Die Schneeballschlacht fällt in Tuttlingen dieses Jahr aus

Von Waltraud Wolf

Es ist Samstag, 14.30 Uhr. Mutter Fatema und ihre fünf Kinder Rania, Amira, Roz, Abdul-Baset und Sohaib warten in Ertingen auf das Familienoberhaupt, auf Mohammad Alsalem. Wenige Minuten später fährt er mit Hans Petermann in den Hof. Beide waren für den Tafelladen im Einsatz. Was heute wie ein normales Familienleben aussieht, hat für die Syrer mehr als drei Jahre lang nicht stattgefunden.

Als der heute 42-Jährige im Oktober 2015 des Krieges wegen aus Aleppo flüchtete und über die Türkei und Griechenland nach Deutschland kam, blieb ...