Die Schlagzeilen des Jahres

Ein gutes neues Jahr. Auch wenn das Jahr 2023 bereits begonnen hat, lohnt es sich vielleicht noch einmal zurückzuschauen. Wer nicht genug von Jahresrückblicken bekommt, findet hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Schlagzeilen im vergangenen Jahr.

Januar

Stadt Tuttlingen

Stühlerücken im Gemeinderat.

Zwei langjährige SPDler wollen zur Halbzeit der Legislaturperiode den Hut nehmen

Café Dream: Das Aus enttäuscht beide Seiten

Nach Schließung bleiben Ungereimtheiten zwischen der Wohnbau und den Betreibern

Stadtrat startet neues Leben in Paraguay

Sein Leben in Deutschland habe Florentin Stemmer erdrückt - Ob er zurückkommt, ist offen

Chiron übernimmt Spaichinger Firma

Greidenweis soll Schwung in Automatisierung bringen - Keine Änderungen für Mitarbeiter

Neue Webcams, neue Blitzer - und Großprojekte

28 Millionen Euro will die Stadt Tuttlingen 2022 für die Infrastruktur ausgeben - Wie das Geld verteilt wird

2023 wird der Rathaussteg neu gebaut

Neue Brücke soll doppelt so breit werden - Auch Erneuerung des Poststegs folgt

Kreis Tuttlingen

Postfiliale in Fridingen ist geschlossen

Geschäftsaufgabe des Getränkemarkts - Deutsche Post ist auf der Suche nach einem neuen Standort

Darum wurde Fridingen einst auf dem Welschenberg gebaut

Seit 650 Jahren darf sich Fridingen Stadt nennen - Statt großer Feier gibt es Vorträge und Stadtführungen

Wehren in Rietheim-Weilheim fusionieren

Grund sind Probleme bei der Besetzung der Ämter - Neues Geräte-Magazin geplant

Region

Corona legt Müllabfuhr lahm

Viele Fahrer von Entsorgungsfirmen erkrankt - Bürger müssen sich gedulden

Arbeitslosigkeit sinkt, Kurzarbeit steigt

Vor allem Gastronomie, Frisöre und Einzelhandel brauchen zum Jahresende Hilfe vom Staat

Anzahl der Luftrettungen steigt

Notfälle und Covid19-Verlegungen Teil der Arbeit des DRF - Flotte modernisiert

Februar

Stadt Tuttlingen

Trotz Corona: Finanzamt nimmt 963 Millionen Euro ein

Damit kratzt die Bilanzsumme fast am Höchststand von 2019 - Großteil der Stundungen zwischenzeitlich beglichen

SWT investiert zwei Millionen Euro

Fast ein Jahr lang wird Auf dem Schildrain und Im Taubentäle gearbeitet

CDU und FW drehen Geldhahn zu: Kreis muss sparen

Zum zweiten Mal in Serie ist der Haushalt im Minus - Pro Jahr soll Defizit um ein Drittel abgebaut werden

Chiron übersteht Kriege und Krisen

Die hundertjährige Geschichte der Tuttlinger Firma ist in einem Buch zusammengefasst

Kreis Tuttlingen

Immendingen/Geisingen: Geflügel muss weiter im Stall bleiben

Landratsamt verlängert wegen Vogelgrippe Stallpflicht für Baar-Gemeinden bis 14. Februar

Eine Seilbahn für Irndorf?

Die Gemeinde will investieren und scheut auch den Blick auf große Projekte nicht

Neue Nutzung für den Bahnhof steht fest

Neugestaltung des Immendinger Bahnhofsareals nimmt konkrete Formen an

März

Stadt Tuttlingen

Henner Witte ist neuer Chef von Henke-Sass, Wolf

Neue Spitze im Vorstandstrio des Medizintechnikunternehmens - Umsatz auf 200 Millionen Euro gestiegen

Schwere Datenpanne bei Storz & Bickel

Chaos Computer Club fischt hunderttausende ungeschützte Kundendaten aus dem Netz

Schlafen statt Sport: Mühlauhalle wird Notlager

Stadt richtet Übergangsquartier für ukrainische Flüchtlinge ein - 150 Menschen können untergebracht werden

Stadt sagt Tuttlinger Stadtfest ab

Keine gesellige Veranstaltung in Kriegszeiten - Absage trifft vor allem die Vereine

Buch Greuter verkauft seine vier Filialen an größere Kette

Vierte Generation will Familienunternehmen nicht weiterführen - Buchhandlung Rupprecht übernimmt fast alle Mitarbeiter

Ein Mann mit „reichem Innenleben“

Politiker, Lehrer, Jazz-Liebhaber: Ehemaliger SPD-Stadtrat Erich Weber stirbt im Alter von 89 Jahren

Aesculap investiert in Zukunft - ohne konkrete Baupläne

Joachim Schulz verabschiedet sich in Ruhestand

Kreis Tuttlingen

Ab sofort gibt es doppelt so viel Strom

EnBW investiert neun Millionen Euro in Modernisierung des Donaukraftwerks in Fridingen

Zurück zum Ursprung

Das Mühlheimer Rathaus wird restauriert - Derzeit wird an der Fassade gearbeitet

Region

Historisches Gebäude brennt ab

Ein großes Feuer zerstört vor 25 Jahren den Kellhof in Durchhausen

Die Bundeswehr zieht aus dem Landkreis ab

Besonders die Arbeit in den Pflegeeinrichtungen haben die Männer und Frauen bewegt

April

Stadt Tuttlingen

Dritter Rettungswagen fällt durch Unfall aus

Schwerer Crash führt zu Totalschaden - Fahrerin erwischt DRK-Wagen am hinteren Radkasten

Hartmut Wanderer schmeißt in Eßlingen hin

Ortsvorsteher nennt keine Gründe, will sein Amt aber sofort niederlegen

Neue Sonderklassen für Flüchtlingskinder

Große Herausforderung: Dutzende Schüler müssen an Schulen aufgenommen werden

IKG-Wetterballon erreicht 155 Km/h

Bilder aus dem All: Lehrer und Schüler hoffen, das Projekt etablieren zu können

Tuttlingens erstes Naturschutzgebiet wird eingeweiht

Erste Überlegungen bereits in den 90er-Jahren - Menschen werden „nicht verbannt“, aber sollen Natur respektieren

Ein Stück Tuttlinger Einkaufskultur geht zu Ende

Der frühere „Großmarkt 2000“, heute Real, wird abgerissen und weicht Kaufland-Neubau -

Kreis Tuttlingen

Rietheim-Weilheim: Kinder können bald im Neubau toben

Neuer Kindergarten kostet Gemeinde rund eine halbe Million Euro mehr als geplant

SKF will Mühlheimer Werk nun endgültig verkaufen

Der versprochene offene Prozess bleibt aus - Führung überrumpelt Belegschaft mit Nachricht;

Rietheim-Weilheim: Erst hohe Nachfrage, dann freie Bauplätze

Am Bol: Erschließungsarbeiten laufen - Wie Gemeinde mit übrigen Grundstücken umgeht, ist offen;

Mai

Stadt Tuttlingen

Edeka-Neubau kostet fast 29 Millionen Euro

Supermarkt in der Weimarstraße wird abgerissen, für Neuhauser Straße gibt es Pläne

Störche wollen auf der Stadtkirche nisten

Gegen fliegende Äste und Kot soll eine Holzkonstruktion auf dem Dach helfen

Henke-Sass, Wolf feiert 100-jähriges Bestehen

Medizintechnikunternehmen ist heute Weltmarktführer - Anfänge liegen beim Tuttlinger Spitzenhersteller Georg Andreas Henke

HSW will dem Wachstum hinterher wachsen

Tuttlinger Medizintechnikunternehmen hat Umsatz seit 2000 vervierfacht - Jetzt soll neu gebaut werden

Erbschaft verschafft Stadt 730 000 Euro für Senioren

Mit den dann zur Verfügung stehenden Mitteln sollen Seniorinnen und Senioren Unterstützung im Bereich Wohnen erhalten

Nach dem „Jahr der Erholung“: Chiron wächst wieder

Tuttlinger Maschinenhersteller vereinheitlicht Portfolio und hat Rekordergebnis in Sichtweite

Flüchtlingsunterkunft völlig ausgebrannt

Mann verletzt sich bei Sprung aus dem Fenster schwer - Gebäude unbewohnbar

Karl Schwarz erhält Landesehrennadel

Der Nendinger widmet bis heute sein ehrenamtliches Engagement der Fasnet

Die ersten Flüchtlinge leben jetzt in der Mühlau-Halle

Erstunterkunft auch in der Rathausstraße geschaffen - Größte Nachfragen: Arbeit und vor allem Wohnraum

Ideengeber mit Freude an Experimenten

Professor Dr. Peter Anders, Gründungsdekan des Hochschulcampus Tuttlingen, wird am Mittwoch verabschiedet

Kein Kreisverkehr für Donautech

Regierungspräsidium will für das Gewerbegebiet lieber eine Kreuzung bauen

Anwohner vereiteln Grundstückskauf

Stadt wollte 6000 Quadratmeter Fläche in Hohensteig kaufen, doch vor dem Notartermin kam alles anders

Kreis Tuttlingen

Mühlheim: Wenn der Zeitgeist zu Schaden führt

Tragende Pfeiler des Rathauses müssen ausgetauscht werden - Dokument aus 1933 gefunden

Donaukraftwerk Fridingen offiziell eingeweiht

Feier nach über zweijähriger Modernisierung - Leistungsfähigste Wasserkraftanlage im Landkreis

In Erinnerung an Sandor Kleins Rettung

Gedenktafel beschreibt die Rettung des jüdischen KZ-Häftlings in Wurmlingen

Mittelpunkt der Gemeinde ist erneuert

3,75-Millionen-Projekt: Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht ist feierlich eingeweiht worden

Erweiterungsbau bietet Platz für mehr als 50 Kinder

Kindergarten und Kirchengemeinde in Rietheim-Weilheim feiern

Region

Deponie-Ausbau für 22 Millionen Euro

Fläche in Talheim wird um fünf Hektar erweitert - Drei Landkreise involviert

Bargeldschmuggel hat stark zugenommen

Hauptzollamt Singen stellt Bilanz 2021 vor - Handelsembargo gegen Russland wird überprüft

Donau erhält zusätzliche 300 Meter

Weil der Zusammenfluss von Brigach und Breg verlegt wird, gewinnt die Donau an Länge

Schnelles, mobiles Internet: 40 Standorte erhalten 5G

Mobilfunkanbieter rüsten in den nächsten Jahren auf - Funklöcher bleiben wahrscheinlich bestehen

Juni

Stadt Tuttlingen

Sanierung der Stockacher Straße geht weiter

Baubeginn vielleicht in 2023, die Erneuerung der Kanalisation kostet 12,3 Millionen Euro

Nendinger starten Petition wegen Verkehr

Erster Stammtisch lockt 20 Interessierte - Verkehrsbelastung soll mit einer Umgehung gestoppt werden

Teile Tuttlingens sind am Dienstag ohne Strom

Der Kreuzstraßentunnel ist gesperrt und in Betrieben verzögert sich der Produktionsbeginn - Ursache unklar

Tierschutzallianz ist in Tuttlingen Geschichte

Stadt- und Kreisrätin Fransiska Jung wechselt zu OGL und LBU

Real-Tankstelle ist Geschichte

Das Gebäude ist abgerissen, nun kommen die Benzinbehälter dran

Flucht des Todesfahrers endet nach fast sechs Jahren

Ein 44-Jähriger raste im Jahr 2016 auf der B 523 in den Gegenverkehr, tötete dabei zwei Menschen.

Run & fun ist in alter Stärke zurück

Großveranstaltung mit Leichtigkeit und Ehrgeiz, getrübt von einem schweren Vorfall

Marius Butsch gewinnt die Vocal Challenge

Sänger aus Volkertshausen setzt sich im Finale des regionalen Gesangswettbewerbs durch

Weniger Falschparker, weniger Bußgeld

Personalmangel schränkt Arbeit des Ordnungsamts in der Corona-Pandemie ein

„1,4 Millionen dürfen nicht abgehängt werden“

Tuttlinger Gemeinderat verabschiedet Resolution zur Gäubahn

Busfahrer will einer Frau die Mitfahrt verweigern - wegen zwei Tüten

Andere Fahrgäste setzen sich für sie ein - Tuticket will den Vorfall aufarbeiten

Kreis Tuttlingen

Feuerwehr in Immendingen erhält 2023 neuen Kommandant

Andreas Heitzmann kündigt für Januar seinen Rückzug an - Großes Interesse beim Nachwuchs der Immendinger Gesamtwehr

Weber Instrumente verlässt Emmingen

Medizintechnik-Unternehmen zentralisiert Standorte in Stockach

Gerettet: SKF-Standort in Mühlheim bleibt

Das monatelange Ringen hat ein Ende - Der Verkauf ist endgültig vom Tisch

1734 Unterschriften für den Zughalt Gutmadingen

Ortsvorsteher und Bürgermeister übergeben Liste an Landesverkehrsminister Hermann

Kolbingen: Hans Schreiber will nicht mehr Gemeinderat sein

Gründe für den gewünschten Rückzug aus dem Kolbinger Gremium nennt er nicht

Rietheim-Weilheim: Marquardt stellt Produktion in Böttinger Werk um

Schalterfertigung wird abgezogen, Belegschaft soll im zweistelligen Bereich angepasst werden

Rietheim-Weilheim: Sanierung der Weilheimer Kirche wird deutlich teurer

Mehr Schäden in der Substanz und tierische Bewohner haben unerfreuliche Folgen

Tradition und moderne Blasmusik

Stadtkapelle Fridingen feiert Anfang Juli das 110-jährige Bestehen mit angesagten Bands

SV Wurmlingen kann neues Vereinsheim bauen

Gemeinderat hat in Sitzung Ausfallbürgschaft zugestimmt

Seitingen-Oberflacht: Sanktionen treffen Start-up-Gründer hart

Tim Mergelsberg produziert nachhaltige Fußböden aus Birkenrinde

Rietheim-Weilheim: Musik ist sein Lebenselixier

Markus Klaiber feiert als Dirigent von Musikkapellen der Region sein vierzigjähriges Jubiläum

Mobilfunkbetreiber stopfen Funklöcher in Mühlheim

Telekom, Vodafone und Telefonica bauen die Netzabdeckung aus

Region

Erwartungen an die Südwest-Messe übertroffen

400 Aussteller freuten sich über klingelnde Kassen und volle Auftragsbücher

Klein, kleiner, Kreis Tuttlingen

Kein anderer Landkreis hat so viele kleine Gemeinden - Woran liegt das?

Juli

Stadt Tuttlingen

Seltenbachdole: Baubeginn führt zu Straßensperrungen

Ab Juli wird rund um dem ZOB gegraben - Der Bach, das Schmutz- und Regenwasser werden in Kanälen getrennt

Aesculap trennt sich von Forschungschefin

Katrin Sternberg geht „im Einvernehmen“ - Zwei neue Vorstände

Erste Bewohner im Taubenschlag

Vögel nehmen Nistangebot an, doch es wird weitere brauchen - Hilft die Taubenpille?

Polizei fahndet nach Mai-Demonstranten

Zwei Teilnehmer der Krawalle sind untergetaucht - Justiz setzt bei der Verhaftung auf Zeit

Ärger um Plakat im Ausländeramt

Bürgern missfällt Aufmachung - Kreis nimmt Plakat zur Überarbeitung ab

Zu wenig Polizei? Städte fordern mehr Präsenz

Im Streifendienst fehlen Stellen, im Polizeipräsidium setzt man auf Flexibilität und nimmt lange Wege in Kauf

Unterhaltsvorschuss für über 1000 Kinder

Fallzahlen und Kosten steigen seit Gesetzesänderung - Geld zurückfordern ist aufwändig

Stadt plant Wärmehalle wegen ausgekühlten Wohnungen

Verwaltung bereitet sich auf massive Probleme vor - OB Beck rechnet mit einer Verdopplung der Gaspreise

Einmal Busfahren, bitte!

Landkreis stellt ÖPNV in Randzeiten um - Kunden können Busfahrt bestellen

Strompreise steigen ab 1. September um 34 Prozent

Stadtwerke Tuttlingen passt Gebühren wegen deutlich höherer Beschaffungskosten an

Uwe Keller macht das Rennen

Tuttlingens Kämmerer wird Erster Bürgermeister - 23 zu 14 Stimmen gegen Konkurrent aus Krefeld

Thermostate runterdrehen und Sporthallen schließen

Die Stadt bereitet sich auf die drohende Energiekrise vor - Tuwass öffnet auf absehbare Zeit erst mal nicht

Tuttlinger Kirche steht bald zum Verkauf

Drei Gebäude der Evangelischen Gemeinde sollen auf den Markt kommen - Beschluss am Mittwochabend

Aus „Kischte“ wird „Hopfengarten“

Biergarten im Donaupark bekommt neuen Betreiber: Alex Giammarinaro übernimmt

Ein Roboter, der Getränke bringt und miaut

Im Baers Place in Tuttlingen bekommen Gäste ihre Bestellung seit neuestem per Roboter

Das Gesicht hinter der Orgel sagt Tschüss

Kirchenmusiker Bernard Sanders verabschiedet sich ins Sabbatjahr und den Ruhestand

Tuttlinger Klinikum nimmt vorübergehend keine Notfälle mehr auf

Von Dienstag bis Donnerstag brachte der Rettungsdienst Patienten nach Villingen-Schwenningen - Hoher Krankenstand bei den Ärzten

Neubau schafft Platz für 100 Pflege-Azubis

Die Stadt Tuttlingen kauft das Alte Landratsamt - Bauträger wird die Wohnbau

Kreis Tuttlingen

Bau des neuen Vereinsheims startet

Spatenstich für 1,2-Millionen-Euro-Projekt beim SV Wurmlingen

Seitingen-Oberflacht bewirbt sich erneut für Entwicklungsprogramm

Bei Aufnahme als Schwerpunktgemeinde winken der Doppelgemeinde rund zwei Millionen Euro Fördermittel

Felsköpfe im Donautal teilweise gesperrt

Weg zum Kaiserstand gibt es nicht mehr - Seltene Pflanzen sollen besser geschützt werden

Die Region verliert ein echtes Original

Traugott Hauser ist nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben

Storz eröffnet neues Gebäude in Inzigkofen

Neuer Hausarzt für Emmingen-Liptingen

Dr. Jürgen Kaufmann bekommt mit Dr. Emanuel Pudimat Unterstützung - Die Niederlassung ist ein Bekenntnis zum Standort

Investor baut 137 Service-Apartments

Kosten in zweistelliger Millionenhöhe am Standort Boardinghouse in Immendingen

Gasthaus „Hirsch“ weicht zwei Mehrfamilienhäusern

In Buchheim plant Adventus 28 neue Wohnungen und einen Verkaufsautomaten mit Roboter

Region

Pandemie-Folgen und Flucht kosten viel

Der Bedarf im Jugendhilfebereich erhöht sich von 3,1 auf rund 7,2 Millionen Euro

Jägern und Sportschützen wird die Munition knapp

Engpässe bei der Beschaffung sorgen für höherer Preise und lange Lieferzeiten

Landkreis übernimmt Kosten für Verhütungsmittel

Um ungewollte Schwangerschaft zu verhindern, können sich Hartz IV-Empfängerinnen die Pille sponsern lassen

August

Stadt Tuttlingen

Chiron kauft kroatischen Spindel-Spezialisten

Tuttlinger Maschinenbauunternehmen übernimmt Firma mit 100 Mitarbeitern

Mai-Krawalle: 13 Betroffene gehen in Berufung

23 weitere haben Urteile akzeptiert, vier Verfahren stehen am Amtsgericht noch aus

Ein Einsatz jagt den nächsten

Tuttlinger Feuerwehr ist nach zahlreichen Bränden am Anschlag - Einsätze ziehen viel Arbeit nach sich

Spektakuläre Tricks, getrübt von Störenfrieden

Zerbrochene Flaschen und Sonnenschirme im Skatepark ärgern Veranstalter und Fahrer beim „BMX-Männle“

Er hat Aesculap geprägt wie kein anderer

Ehemaliger Vorstandsvorsitzender Michael Ungethüm stirbt im Alter von 78 Jahren - Tuttlingen wurde zur Heimat

Neue Kirche soll 2023 gebaut werden

Neuapostolische Gemeinde plant Abriss und Neubau - Finanzierung über Spenden

Tuttlinger Biomüll wird zu Erdgas

Anlage in Deißlingen verwertet Inhalt der braunen Tonnen und wird nun vergrößert

Baulückenkataster bringt erste Erfolge

Seit April sind drei Grundstücke verkauft worden - In Tuttlingen gibt es noch 18 Hektar ungenutzte Baufläche

Baustelle in Tuttlingens Mitte trifft Autofahrer hart

Wer durch die Stadt will, muss lange Umwege in Kauf nehmen - ZOB bis Ende September beeinträchtigt

Kreis Tuttlingen

Mühlheim: Künftig sollen Solaranlagen im Städtle erlaubt sein

Neue Leitlinien des Landes ermöglichen Energiewende auch bei denkmalgeschützten Gebäuden

Immendingen: So werden Bauplätze vergeben

Es gibt 58 Bewerber für 20 neu erschlossene Plätze in „Dietrain II“- Strenge Kriterien

Fridingen: Sanierung der Sepp-Hipp-Halle viel teurer

Anregungen von Vereinen teils wegen hoher Kosten abgelehnt

Pajunk wächst und setzt ehrgeizige Ziele

Geisinger Familienbetrieb will Marktführer in den USA werden - Weltweit 530 Mitarbeiter

Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Scheune und Lagerschuppen brennen am Wochenende komplett nieder - Ippingen zeitweise ohne Strom

Eine Million Liter Wasser löschen Scheunenbrand

Feuerwehr muss 2,5 Kilometer lange Wasserleitung legen - Brandwache bis Montagmorgen im Einsatz

Emmingen-Liptingen: Startschuss für landesweit größten Solarpark

20 Millionen Kilowattstunden Strom sollen pro Jahr erzeugt werden - Anschluss ans Netz Ende des Jahres

Gegen Rückbau des Bronner Wehrs formiert sich Widerstand

Befürworter des Wehres schließen sich zusammen - Mehrere Kritikpunkte am Vorhaben des Regierungspräsidiums

Region

Alpen-Sylt-Express vorerst eingestellt

Angebot ist aufgrund von Kostensteigerungen nicht mehr wirtschaftlich

Mehr Krankmeldungen im Kreis Tuttlingen

2021 stiegen Fehltage aufgrund von Krankheit - vor allem psychischen Erkrankungen

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz

Schlepper und Segelflugzeug stoßen bei Spaichingen zusammen

Behörden suchen nach Absturzursache

Schleppflugzeug und Segler sind unabhängig voneinander in der Luft gewesen - Schüler war erst 14

September

Stadt Tuttlingen

Moschee: Erstmals ist ein Ende in Sicht

Seit 2014 baut die Ditib an der Bismarckstraße - Ein Zeitplan für das Finale steht, aber er wackelt

TuWass bleibt vorerst geschlossen

Stadt und SWT fürchten Mehrkosten bis 190 000 Euro - Entscheidung fällt Ende des Monats

Tuttlingens erste Fahrradstraße ist fertig

Radroute Nord wird am Montag eingeweiht - Radler sind zufrieden, manche Anwohner weniger

Real-Markt: Bald beginnen die Abrissarbeiten

Geplante Fertigstellung im September 2023 - Äußerlich lange nichts passiert

Medikamentenmangel bleibt Problem

Auch Antibiotika und Blutdrucktabletten fehlen - Kunden haben weiter Verständnis

Zum Schuljahresbeginn ist die Personaldecke dünn

Pflichtunterricht kann gegeben werden, doch Schwangerschaften und Krankheiten bereiten Sorgen

Parkplätze am Klinikum werden verlagert

Bau des neuen Parkhauses beginnt bereits an diesem Montag

Tuttlinger Tierheim platzt aus allen Nähten

Zu viele Tiere und weniger Spenden als sonst - Tierheim kommt an Grenze

Interview: „Die Arbeit im Rathaus war ein Glücksfall“

Erster Bürgermeister Emil Buschle zieht vor seinem Ruhestand nach 16 Jahren Bilanz

Tuttlinger Krankenhaus sieht „Alarmstufe Rot“ erreicht

Wenn keine finanzielle Unterstützung kommt, könnte der Einrichtung das Geld ausgehen

Tuwass öffnet am 1. Oktober, aber mit reduziertem Betrieb

Schule und Sport als Schwerpunkt - Und es gibt Einschränkungen bei den Wassertemperaturen

KOD unterstützt immer mehr die Polizei

Insgesamt fünf Mitarbeiter sind unterwegs und arbeiten eng mit Polizei und Bauhof zusammen

Volker Kauder wird Professor in Gießen

Honorarprofessur in den Bereichen der Politischen Ethik und der Religionsfreiheit

Feuerwehr warnt vor Notheizung „Teelichtöfen“

Neuer Trend kann schlimme Folgen haben - in Tuttlingen verhindert nur ein Zufall einen Großbrand

Baufirma findet Wohnhausruine aus den 70ern in zwei Metern Tiefe

Entsorgung des 600 Tonnen schweren Bauschutts kostet rund 100 000 Euro

Flammeninferno: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Geschwindigkeit, in der die Lagerhalle abbrannte, erstaunt - 80 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz

Am Krankenhaus wird bis 2029 gebaut

Los geht es mit dem Parkhaus, dann folgen neues Bettenhaus, neue Operationssäle und Intensivpflegebetten

Tuttlingen verabschiedet EBM Emil Buschle

Rund 200 Gäste würdigen ihn nach 42 Dienstjahren in der Stadthalle

Kreis Tuttlingen

Stuckenbrock übernimmt Rudolf Storz GmbH

Neuer Eigentümer will Emminger Unternehmen langfristig halten - Für Mitarbeiter soll sich nichts ändern

Das Mühlheimer Hallenbad bleibt zu

Darum bleiben die Bäder in Aldingen und Gosheim zunächst offen

Die lange Zeit ohne Schlossfest ist vorbei

Immendinger Vereine lassen es nach vierjähriger Pause krachen

Das „Gloria“ steht wieder leer

Jörg Müller bietet das Lichtspielhaus in Immendingen zur Pacht oder zum Kauf an

Hundertschaft sucht nach Vermisster

Nach mehrstündigem Einsatz in Wäldern bei Immendingen fehlt weiter jede Spur von Jennifer H.

Neuland für den Kreis: Stillend im Gemeinderat?

Gemeinde sucht Lösung, dass Mutter sich um Baby kümmern und an Sitzung teilnehmen kann

Auf der Suche nach Jennifer H.

Einsatzort ist Waldgebiet bei Zimmern - Am Abend wird möglicherweise eine Spur gefunden

SHW investiert inmitten der Krise

Bremssystem-Hersteller baut für 6,2 Millionen Euro neues Logistikzentrum in Neuhausen

Baby im Gemeinderat: Idee der Hybridsitzung kassiert

Erste Sitzung mit Baby ein Erfolg - Wegen rechtlicher Bedenken bleibt es bei Präsenzsitzungen

Fridingen: Geplanter Wehrrückbau stößt auf Widerstand

Warum das Regierungspräsidium die Maßnahme befürwortet, die Kritiker aber nicht

Steintäle Naturbühne feiert Jubiläum

Schauspielerei gibt es in Fridingen seit mehr als sieben Jahrzehnten

Kolbingen: Windkraftanlagen liegen weiter auf Eis

Gutachten zu Vogel-Habitaten lassen auf sich warten - Naturschutzverbände kritisieren

Mühlheim bekommt riesigen Solarpark

Verpachtung bringt Stadt deutliche Mehreinnahmen - Auch Bürger und Unternehmen können sich beteiligen

Kaltenbach befürchtet Asbest-Skandal

Nach Silobrand soll kontaminiertes Heu und Stroh auf Feldern ausgebracht worden sein

Region

Neun-Euro-Ticket: Tuttlinger Pendler sind gespalten

Im Kreis Tuttlingen wurde das günstige Nahverkehrsticket gern genutzt - Kritik gibt es trotzdem

Ernst Pfister stirbt an Herzversagen

Früherer Wirtschaftsminister aus Trossingen stirbt völlig unerwartet im Alter von 75 Jahren

Hilfe für Waldbesitzer beim Holzverkauf

Gründungsversammlung zur Kreis-Forstbetriebsgemeinschaft geplant

Oktober

Stadt Tuttlingen

Pächtersuche fürs Restaurant aufgegeben

Räume in der Stadthalle können für Feiern gemietet werden - Momentan jedoch wenig Nachfrage

Donauaufstau: VGH weist Klage der Stadt zurück

Verwaltungsgerichtshof bestätigt das Urteil aus Karlsruhe - Tuttlingen kann Bundesverfassungsgericht anrufen

„I Capelli“ schließt: Zu viele Unsicherheiten

Tuttlinger Traditionssalon zieht die Reißleine - Die Corona-Monate waren schwer, und es fehlen Mitarbeiter

Gymnasien werden zehn Millionen Euro teurer

Baukosten steigen auf insgesamt 72,7 Millionen Euro - Andere Tuttlinger Projekte müssen zurückstecken

Suche nach Eßlinger Ortsvorsteher beginnt neu

Kandidat hat offensichtlich zurückgezogen - Am 20. Oktober wird es keinen Vorschlag für die Nachfolger von Hartmut Wanderer an den Gemeinderat geben

Mieter droht, Wohnung anzuzünden

Polizeieinsatz in der Waaghausstraße mit Helmen und Gewehren

Umgekippter Rettungswagen mit Nachspiel

Fahrer des Rettungswagens akzeptiert den Strafbefehl nicht - Straßenverkehrsgefährdung als Vorwurf

Startschuss beim Neubaugebiet Thiergarten West

Mittelpunkt des Gebietes ist der bereits fertiggestellte Quartiersplatz

Storz-Azubi baggert alle weg

Christoph Reichle gewinnt Landesleistungswettbewerb im Straßenbau

Energiekosten für Einäscherungen steigen um ein Drittel

Tuttlinger Krematorium schränkt Betrieb ein - Keine Einschränkungen wegen Gasmangels befürchtet

Tuttlingen bereitet sich auf Blackout vor

Im Fall des Falles sollen Notstromaggregate laufen - Bevölkerung soll sich Notfalltreffpunkte einprägen

Stadt muss trotz mehr Steuereinnahmen sparen

Der laufende Haushalt steht um elf Millionen Euro besser da - Neue Projekte werden dennoch nicht begonnen

Tuttlingen trauert um Michael Ungethüm

Zahlreiche Gäste bei Trauerfeier in der Stadtkirche - Der langjährige Aesculap-Chef hatte stets „das Ganze im Blick“

Weltzentrum: „Mutig“ oder „arrogant“

„Mit Augenzwinkern“ will sich der Kreis als „Weltzentrum“ präsentieren - Neues Logo

Kreis Tuttlingen

Buchheim: Emotionale Diskussionen auf der Bürgerversammlung

Viele Bürger üben heftige Kritik wegen Bauvorhaben mitten im Ort auf dem ehemaligen Hirschenareal

Neues Gewerbegebiet kann starten

Nach finalem Beschluss zu „Donau-Hegau II“ will Immendingen dort Neuansiedlungen konzentrieren

„Mister Bergwacht“ erhält die Landesehrennadel

Vereinskameraden überraschen Matthäus Schiele mit Ehrungsabend im Ifflinger Schloss

Jürgen Zinsmayer wird mit 76,5 Prozent wieder gewählt

Wahlbeteiligung in Renquishausen liegt bei 58 Prozent - Bürgermeister fühlt sich durch Wahlergebnis gestärkt

Mühlheim - Felsenhöhle als Geopoint ausgezeichnet

Geopark Schwäbische Alb erinnert an Geschichte des Geotops - Infotafeln mit QR-Codes

Mühlheim - Landwirt darf Felder nicht mehr bewirtschaften

Verdacht besteht, dass dort entsorgte Brandabfälle mit Asbest belastet sind - Die Gutachten laufen

Wurmlingen - Rentner schlägt Betrügern ein Schnippchen

Siegfried Scharkowski spielt bei Kriminellen am Telefon mit - Um sie am Ende zu erschrecken

Wurmlingen: Bei ihm muss immer etwas los sein

Siegfried Scharkowski engagiert sich vielfältig und ist nun Träger der Landesehrennadel

Seitingen-Oberflacht: Keine Bauplätze, aber bald ein Supermarkt

Bei der Einwohnerversammlung geht es um die aktuelle Situation der Doppelgemeinde

In der Krise weniger arbeiten

Marquardt reduziert Arbeitszeit - IG Metall sieht laut aktueller Befragung keine „Untergangsstimmung“

Fridingen: Im kleinen Narrenstädtle wird Großes geplant

Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte steuert auf zwei Jubiläen zu - Unterstützung für Museum Narrenschopf gefordert

Mit Dietrain II hat Ippingen 20 Bauplätze

Diese sollen bis 2025 nach und nach vergeben werden

„Epochaler“ Beschluss bringt Irndorf Glasfaser

Gemeinde hat selbst keine Mittel - Dafür springt NetComBW ein

Radweg ist saniert und wird am Donnerstag freigegeben

Zwischen Mühlheim und Fridingen ist die Verbindung für Zweiräder schneller fertig geworden

Wehr-Rückbau: Waizenegger und Kölzow fordern Alternativen

Rathauschefs aus Fridingen und Buchheim kritisieren Vorhaben des Regierungspräsidiums und bringen Monitoring-Verfahren ins Spiel

Kreis fordert fünf Millionen Euro von Gemeinden

Das Geld reicht nicht - Keine Kürzungen im Sozialbereich, dafür nur wenige neue Investitionen

Region

Flüchtlinge? Landrat nimmt Gemeinden in die Pflicht

Kreis kommt bei Unterbringung an die Grenzen - Gemeinden müssen mitmachen, sonst drohen Hallenschließungen

Eigenanteil bei Schülertickets fällt weg

Weil die Fahrkarten im Landkreis günstiger geworden sind, macht die Abgabe der Eltern nur noch wenig Sinn

Kein Verständnis für überraschenden Förderstopp

Schnelles Internet wird ausgebremst - Kommunen fordern Klarheit

November

Stadt Tuttlingen

Erster Klimaschutzpreis der Stadt

Hauptpreise gehen an IKG-Schüler und Unverpackt-Laden

Henke-Sass, Wolf-Geschäftsführer geht überraschend

Markus Westhues verlässt Tuttlingen nach rund zwei Jahren - Noch gibt es keinen Nachfolger

Chefarzt Michael Kotzerke verabschiedet

Er war zehn Jahre Ärztlicher Direktor am Klinikum, nun übernehmen zwei Frauen

Der Neue übernimmt gleich zwei Jobs

Dominik Gross ist Schulleiter an der Schillerschule und übergangsweise auch Konrektor

Ärzte aus der Ukraine wollen in Tuttlingen arbeiten

Sechs Mediziner stehen in Kontakt mit DonauDoc - Ärztemangel im Hausarztbereich ist alarmierend

Ärger über verlorenen Bauplatz-Wettbewerb

Auch Elias-Schrenk-Haus wollte Bolzplatz bebauen, doch die Ausschreibung sah kein Seniorenwohnen vor

Energie kostet Stadt fast zwei Millionen Euro mehr

Der Haushalt 2023 kommt ohne neue Schulden aus - Gymnasium und Rathaussteg als Großinvestitionen

ProTUT startet Verkauf der neuen Gutscheinkarte

Alte Gutscheine sind weiter gültig - Mit neuer Karte lässt sich flexibel einkaufen

Diebstahl vom Schulkonto: Versicherung bezahlt Großteil

Die ehemalige kommissarische Schulleiterin wird damit nicht belangt - Geld des Elternbeirats ist weg

Tuwass wird wieder wärmer und verlängert Öffnungszeiten

Thermalpumpe ist repariert - Bad braucht Besucher, denn Minus wird für 2023 auf vier Millionen Euro geschätzt

Wadenschuss: Rocker muss ins Gefängnis

2021 eskaliert ein Streit zwischen zwei Rockergruppen - Nachspiel vor dem Amtsgericht

Wiedervermietungsprämie gibt es ein weiteres Jahr

Nachfrage steigt auf niedrigem Niveau - Vermieter können bis zu 2000 Euro bekommen

Nach Doppelmord 30-Jähriger aus Tuttlingen angeklagt

Geflüchteter aus Eritrea soll Frauen in Elmshorn umgebracht haben

Smith & Nephew: Neue Produktlinie für Tuttlingen

Nach dem drohenden Aus geht es nun an die Zukunftssicherung - Mehr Personal und Erweiterung

Lidl und Edeka brauchen länger für Neubaupläne

Beide Vorhaben verzögern sich - Lidl hat den bestehenden Standort gerade umgebaut

KLS Martin will Parkhaus für 300 Autos bauen

Stadträte unterstützen Vorhaben des Familienunternehmens - Öffentliche Nutzung denkbar

Tuttlingen braucht mehr Strom

Millionenschweres Bauprojekt am Umspannwerk - Blackout soll es nicht geben

Der „Technologe von Aesculap“ tritt ab

Hans Keller hat mit seinen Ideen zum Erfolg beigetragen - Nach 50 Dienstjahren ist Schluss

Tuttlingen plant riesige PV-Anlage

Solarpark soll 2024 auf der alten Deponie Hasenholz entstehen - Auch ein Windpark ist in Tuttlingen angedacht

Kreis Tuttlingen

Ehrenbürgerschaft im Doppelpack verliehen

Für besondere Verdienste zum Wohle der Gemeinde ehrt Renquishausen Gerhard Schilling und Josef Schilling

Seitingen-Oberflacht: Firma Klaus Wenkert verdoppelt Produktionsfläche

Bis Anfang 2023 soll das Gebäude bezogen werden - Firma verzeichnet großes Umsatzplus

Mühlheim: Lehrer und Schüler fiebern dem Einzug entgegen

Endspurt bei der Generalsanierung der Realschule - Stadt nimmt nochmals Geld in die Hand

Große Trauer um Helmut Mahler

Immendinger Altbürgermeister ist am Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben

Rietheim-Weilheim: Marquardt im Wandel

2023 sollen bis zu 40 Stellen in der Produktion abgebaut werden - 200 unbesetzte Jobs: Fachkräfte gesucht

NetComBW soll Glasfasernetz in Buchheim ausbauen

Gemeinderat befürwortet den Breitbandausbau fast einstimmig

Musiker schätzen ihren 111 Jahre alten Verein

MV Rietheim-Weilheim feiert mit „Ob8Blech“ Schnapszahl-Jubiläum - Mitglieder blicken zurück

Blasmusikgala feiert 30. Geburtstag

Die drei Immendinger Kapellen gestalten Konzertabend in der Donauhalle

Seitingen will keine Kfz-Werkstatt mitten im Ort

Anwohner befürchten Lärm bis spät in die Nacht - Bebauungsplan soll für klare Verhältnisse sorgen

Region

Stephan Behnke ist Chef von 1000 Polizisten

Die Schutzpolizeidirektion mit Sitz in Tuttlingen hat einen neuen Leiter - Für vier Landkreise zuständig

Blitzer und Co. spülen Geld in die Landkreis-Kasse

Kreis erwartet Einnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro durch Bußgeld - Neuer Blitzer in Trossingen geplant

Mittagessen in der Mehrwegschüssel

Ab Januar müssen Gastronomen auch Mehrwegverpackungen anbieten - In Tuttlingen gibt es diverse Systeme

Interview: Wohngeld: Ab Januar gibt es viel mehr Berechtigte

Die Einkommensgrenzen sinken, deshalb rechnet das Landratsamt mit einer Verdreifachung der Anträge

Tierbesitzer müssen nun tiefer in die Tasche greifen

Neue Verordnung soll Tierärzte entlasten - Preise erhöhen sich erstmals seit 1999

Dezember

Stadt Tuttlingen

Elf Monate Haft auf Bewährung nach 1. Mai-Demo

Untergetauchte Angeklagte wurde per Haftbefehl gesucht - und schreibt Brief an Amtsgericht

Leute: Barbara Bahr folgt auf Michael Kotzerke

Die 55-jährige Fachärztin leitet seit 2016 die Zentrale Notaufnahme am Klinikum

Stryker feiert 100 Jahre Tochterunternehmen Berchtold

Das Unternehmen sieht sich gut gerüstet für die Zukunft - Hauptsitz in Michigan

Drei Orte werden zu Notfalltreffpunkten

In der Stadthalle und zwei Sporthallen können sich Menschen sammeln, wenn es zum Stromausfall kommt

Kulturamtsleiterin kommt vom Freilichtmuseum

Andrea Blumers ist in Tuttlingen kein neues Gesicht - Sie will Kultur als Ganzes etablieren

Die lauwarmen Wochen im Tuwass sind vorbei

Becken sind erst seit wenigen Tagen wieder richtig warm - Stadt muss in Zukunft mehr Geld zuschießen

KLS Martin hat Großes vor

Drei neue Gebäude und eine Kernsanierung sind geplant - Familienunternehmen erwartet Umsatzzuwächse

Neu am Bahnhof: Ärzte, Hotel oder Appartements

Los geht es im Frühjahr 2023 - Doch zunächst ist der Bahnhofsvorplatz mit Busbahnhof dran

Brandserie im Kreis : Polizei nimmt zwei Männer fest

Tatverdächtige sollen für 13 Brandstiftungen verantwortlich sein, jedoch nicht für den Trossinger Brand; Feuerwehrleute sind nach Festnahmen erleichtert

Brandserie hatte Feuerwehren körperlich und psychisch Stress bereitet - Fragezeichen hinter Trossingen bleibt

Frieder Schray nimmt nach 22 Jahren seinen Hut

Langjähriger CDU-Stadtrat verlässt den Möhringer Ortschaftsrat - Nachrücker Sven Lazic vertritt die Vorstadt

Drei-Kronen-Hof: Baustopp ist vom Tisch

Rohbau soll im April 2023 fertig sein - Wohnbau plant zwei große Sanierungsprojekte

„Abzocke!“ Fahrer wird gleich zweimal geblitzt

Zudem erwischt es noch rund 830 andere in der Werderstraße - Lothar Graf sucht nun Betroffene Tuttlinger

Krankenhaus ist an der Belastungsgrenze

Erhöhter Patientenansturm trifft auf viele kranke Mitarbeiter - Nachbarkreise melden Land unter

Wasserturm droht einzuknicken, die Feuerwehr hilft

Ursache für den Defekt ist bislang unklar - Produktion bei Smith & Nephew läuft weiter

Ära des Endoskopie-Zentrums endet

Klinikum und niedergelassene Ärzte trennen sich - Ab Januar arbeitet jeder für sich

Kreis Tuttlingen

Immendingen: Dem Bürgerhausverein droht das Aus

Nach Enttäuschung über Gemeindeinvestitionen tritt Vorstand tritt bei Versammlung zurück

Freilichtmuseen fast auf Vor-Corona-Niveau

Die „Sieben im Süden“ sind zufrieden mit den Besucherzahlen und haben einiges vor

Neuhausen: Wasserrohr-Leck legt Gewerbepark kurzzeitig lahm

Mehrere tausend Kubikmeter Wasser sind wohl verloren gegangen - Aufwändige Suche nach Loch

Kämmerer will Bürgermeister werden

Jochen Karl bewirbt sich um Bürgermeisteramt in Rietheim-Weilheim - Wahl am 12. März Gemeinderat bewirbt sich als Bürgermeister

Felix Cramer von Clausbruch will Nachfolger von Jochen Arno in Rietheim-Weilheim werden

Neugestaltung des Friedhofs ist abgeschlossen

Die Gemeinde Seitingen-Oberflacht hat ein neues Friedhofskonzept

Gewerbepark Take off macht Gewinn und baut Schulden ab

Wassergebühr für das Jahr 2023 wird von bisher 3,79 Euro je Kubikmeter auf 3,50 Euro gesenkt

Fridingen: EnBW will Wehranlage in der Bära zurückbauen

Ökologische Funktion der Bära im Bereich der Wehranlage soll wiederhergestellt werden

Rietheim-Weilheim: Marquardt eröffnet in Indien ein Entwicklungszentrum

Bei Mechatronik-Spezialist arbeiten 450 Experten an neuen Lösungen für die E-Mobilität

Seitingen-Oberflacht: Fettes Plus statt dickem Minus in Seitingen-Oberflacht

1,15 Millionen Euro Liquidität zum Jahresende - Mehrere Maßnahmen aber noch nicht durchgeführt

Fridingen: Großflächige Abholzungen in der Kritik

Kritik am Vorgehen des Regierungspräsidiums - Nistkästen am Laibfelsen beschädigt

Donau-Hegau II eine Hauptinvestition 2023

Immendingen will Zeitvorteil gegenüber Tuttlingen nutzen - Steuereinnahmen steigen wohl

Bebauungsplan für Ortskern Seitingen kommt

Räte stimmen auch Veränderungssperre zu - Bauvorhaben aber weiter möglich

Mehrere Krippenfiguren verschwinden

Auf dem Krippenweg in Immendingen sind einige Figuren entwendet worden

Ex-Feuerwehrkommandant Karl Cech ist tot

Der Geisinger stirbt nach längerer Krankheit - Trauerfeier am 30. Dezember

Fridingen: Künstlerhaus Scharf Eck erstrahlt neu im alten Glanz

Fassadenrenovierung ist nach mehrjähriger Arbeit abgeschlossen

Region

Punkt 11 Uhr geht der Alarm los

Bundesweiter Warntag: Nur neun Kommunen haben Sirenen - Alarmierung auch per Handy

Weniger Flüchtlinge: Kreis kann Unterkünfte schließen

Vom Land werden kaum Menschen zugewiesen - Fast ein Drittel der Plätze ist frei