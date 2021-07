Die Schillerschule verabschiedet ihre Prüflinge

In drei Feierstunden hat die feierlichen Zeugnisübergaben für die Klassen 9 und 10 in der Aula der Schillerschule Tuttlingen stattgefunden. Um den Mindestabstand einhalten zu können, durften die Neuntklässler mit je einer Begleitperson an der Feier teilnehmen. Die Zehntklässler feierten gemeinsam, dafür ohne Begleitpersonen.

Schulleiterin Monika Kirschnick beglückwünschte die 48 Neuntklässlerinnen und Neuntklässler sowie die 44 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler zu den bestandenen Abschlussprüfungen. Sowohl die Schulleiterin als auch die Klassenlehrer betonten, dass in diesem Schuljahr die Vorbereitungen auf die Abschlussprüfungen so herausfordernd wie noch nie waren. Durch den Online-Unterricht und den Fernunterricht seien den Jugendlichen so viel Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten abverlangt worden, wie bisher noch keinem Abschlussjahrgang. Umso mehr freute sich die Schulleiterin, dass sie 29 Belobigungen und 2 Preise überreichen konnte.

Die Elternbeiratsvorsitzende Anita Parmaksiz gratulierte den Schülerinnen und Schülern und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Ebenso gratulierte der Schulsprecher Elfat Mustafi den Prüflingen, er bedankte sich vor allem bei allen Lehrerinnen und Lehrern für die gute Vorbereitung und ihre Geduld. Die meisten Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der Klassen 9 entschieden sich dafür, weiter auf der Schillerschule Tuttlingen zu bleiben und nach Klasse 10 den Werkrealschulabschluss abzulegen.

Folgende Schülerinnen und Schüler erreichten den Hauptschulabschluss (B: Belobigung, P= Preis):

9a: Sahan Atan, Fabian Ekard, Sebastian Fromm, Eric Guttsche, Richard Heckmann (B), Adam Hofman (B), Jaroslav Hofman (B), Dejan Jonovic (B), Daniel-Madalin Manea, Alejandro Parra Gomez, Felix Stehmer (P), Yigit Tonga (B), Wisdom Shalom Wako (B), Halime Abdii (B), Fatime Ajdarovska, Jessica Flöß, Betiel Ghirmay Berhane (B), Marta Ghirmay Berhane, Sirat Hashemi, Joana Kaisler, Sara Mustafi, Shavin Shikh Mousa, Aylin Yarikbas

9b: Khatab Al Mhamad, Ahmad Almohammad, Mohammad Nour Almohammad, Eric-Niklas Ekard, Fabio Gagliese, Felix Harscher, Marvin Klaus Kamper, Justin Matthew Schwarzkopf, Emirhan Tamer, Heba Aboshmeis, Dania Alhamoud Alobid, Asmaa Almohammad, Aylin Bakir, Sila Bolat, Nour Cheikh Yassin, Lidia Di Cianni (B), Hanife Ghareh Hasso, Beyza Nur Karaaslan, Laurene Mballa Lobe (B), Angela Miller, Judi Mousa, Nika Oric (B), Elif-Aleya Parmaksiz (B)

10a: Baraa Alkhalaf, Jabren Alsharida (B), Alexandru-Ciprian Bächle (B), Ikbal Cetin (B), Krisztian Feil (P), Elfat Mustafi, Antonio Perkovic, Arlind Pervizaj, Max Procenko, Tim Schmider (B), Levin Sekulla, Nick Walther, Ajla Edina Alili, Nour Alhoda Altourki, Djellza Cerimi, Fatme Choucair, Delia-Mariana Costin (B), Fatima Haj Khalil (B), Natalia Kosinski (B), Andrada Martinescu, Mirna Podpadac (B), Patrycja Siemionkowicz (B), Mila Stamenkovska (B), Weronika Patrycja Szybiak (B)

10b: Burim Aliu (B), Lamin Modou Badjie (B), Faruk Begit, Bogdan-Mihai Botea, Fabian Krzysztof Galia (B), Kordian Krzysztof Galia, Leon Krist, Mihaela-Emilia David, Vanessa Dötsch, Krisztina Dukovic, Selina Flöß, Virginia Grünwald, Nour Haj Khalaf, Hannah Haller, Natalia Harta (B), Jasmin Huschenbett, Danijela Jevtic, Jovana Matijevic (B), Amina Selimi, Emely Tokic