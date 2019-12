Die Sanierung der Honberg-Ruine steht vor dem Abschluss

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bereits am Freitag, 20. Dezember, gegen 10 Uhr, ist ein 24-jähriger Mann mit seiner vier Monate alten Tochter, die im Kinderwagen lag, in Oettingen in der Straße Lange-Mauer-Straße spazieren gegangen. Plötzlich bekam der junge Mann von hinten einen Faustschlag ins Gesicht.

Als dieser sich umdrehte, rannte eine männliche, unbekannte Person, an ihm vorbei, schnappte sich den Kinderwagen mit der Tochter des 24-Jährigen und rannte davon.

Der Vater rannte dem Täter hinterher und konnte diesen einholen und mit Faustschlägen ...