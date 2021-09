Region hinkt bei Klimaschutzzielen hinterher - Wo es hakt und wo schon was in Bewegung ist

Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, das Land Baden-Württemberg sogar schon fünf Jahre früher. Und der Kreis Tuttlingen? Hinkt mit seinen Klima-Zielen noch etwas hinterher. Wir besprechen, woran das liegt, wie sich das Problem lösen lässt und schauen in die Ecken der Region, in denen der Klimaschutz schon gelebt wird.

