Die Redner beim Tuttlinger Zunftmeisterempfang haben abgeschrieben

Gäbe es ein Narrenblättle, dann wäre der erste Beitrag für die Ausgabe im kommenden Jahr schon geschrieben: Sonja Vogler, Präsidentin des Tuttlinger Narrenvereins Honberger, und Kurt Szofer, Ringpräsident des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg, haben das Internet für ihre Ansprachen arbeiten lassen.

Herausgekommen ist dabei, dass beide – unabhängig voneinander – sich für dieselbe Rede begeisterten und diese beim Zunftmeisterempfang am Samstagmorgen im Tuttlinger Rathaus vortragen wollten.

„Hurra und Kischtä-Männle“, da konnte die Honberger-Präsidentin den närrischen Hausvorteil nutzen: Denn sie war als erste dran, um die vielen Gäste der am Umzug teilnehmenden Gruppen zu begrüßen. „Welch ein Trubel in den Gassen, farbenfroh das Narrenkleid. Die Gesichter hinter Masken, ausgelassne Fasnetszeit“, startete sie, und da Kurt Szofer die Zeilen sehr bekannt vorkamen und er keine Maske anhatte, konnte ihm jeder die Überraschung ansehen, die alsbald einem Lachen wich. Hatte er doch, das gab er dann auch unumwunden zu, noch am frühen Morgen über den Zeilen für seine Ansprache am Zunftmeisterempfang gebrütet, für diese im Internet recherchiert und sich spontan für genau diese Rede entschieden. Natürlich las er sie nicht ein zweites Mal vor, bekannte sich mit närrischem Augenzwinkern als ertappt und überbrachte der ebenfalls fröhlich lachenden Honberger-Präsidentin die Grüße und Glückwünsche des Narrenfreundschaftsrings.

OB in Personalunion

Selbstverständlich ließ es sich auch der Hausherr, Oberbürgermeister Michael Beck, nicht nehmen, die Vertreter der Zünfte, Vereine und Musikgruppen aus nah und fern unterm Rathausdach zu begrüßen. Er trat in dreifacher Personalunion an das Rednerpult: Als Oberbürgermeister, als Vertreter für Justizminister Guido Wolf und den erkrankten Landrat Stephan Bär, den „Montezumas Rache“ plagte.

Augenzwinkernd ging Michael Beck kurz auf den Zustand der Donau-Brücken ein, die trotz der regelmäßigen Expertenkontrollen verfaulen und die Balken sich zu Bröseln zerreiben.

Hier hatte das Stadtoberhaupt für die Zukunft eine närrische Lösung parat: „Drum müssen die Narren dann künftig marschieren im Gleichschritt über das neue Brückenmodell. Wenn dieses ist morsch, das merkt man dann schnell. Denn wenn’s Tiny und all die anderen aushält, ist’s die stabilste Brücke der ganzen Welt“. Sollte sie dennoch krachen, mache dies auch nichts aus, „denn dass die Donau tief war, dank Bär ist’s lange her, damals als es noch gab unser Wehr. In den trüben Wasserresten, die jetzt noch dort laufen kann beim besten Willen keiner versaufen“.

Danach gab es eine wahre Ordenflut für Ehrengäste, geladene Gäste und Umzugsteilnehmer. Dass es dabei nicht gar so eintönig wurde, spielte die Duddler Musigg auf und sorgte mit ihren schmissigen Beiträgen für eine fröhliche Abwechslung.