Ausgelassene Stimmung, ein buntes und vielseitiges Showprogramm und obendrauf der Besuch der Queen aus dem Königshaus und der gleichnamigen Band haben den Nendinger Hanaukenball gerockt.

Die Moderatoren Tim Bedon und Uwe Buhmann begrüßten als Piloten ihr Narrenvolk. Die beiden hatten bei der Vergabe der Traumschiff-Rolle als Kapitän das Nachsehen gegenüber Florian Silbereisen und mussten sich somit am Freitagabend mit der Rolle als Programmansager zufriedengeben. Zunächst holten sie die Narrenzunft auf die Bühne, die hinter einem Klavier die Hosen fallen ließ und eindrucksvoll im Takt und treffsicher auf den Tasten den „Pink Panther“ preisgaben. Standschwierigkeiten räumten sie mit erotisierenden Kalendern aus dem Weg und hatten somit das Klavier schnell wieder im Griff – die Hanauken lachten.

Tänzerisch sehenswert hatten die „Crazy Clowns“ die Nendinger voll im Griff. Die rund 20 Mädels präsentierten eine nahezu perfekt einstudierte Choreographie und sorgten damit bereits früh für den qualitativen Höhepunkt des närrischen Abends. Und auch auf die Jubel- und Zugaberufe des Publikums hatten die Mädels eine tänzerische Antwort parat, die erneut auf ganzer Linie überzeugte. Die Moderatoren sahen euphorisiert in den „Crazy Clowns“ sogar die Entstehung einer künftigen Nendinger Garde.

Davon ließ sich wenig später die winkende Queen mit ihren Sicherheitsleuten im Schlepptau bei ihrem Gang quer durch die Donau-Hallen bis auf die Bühne nicht beirren. Dort angekommen erlebte die Queen die gleichnamige weltbekannte Band hautnah, die von Oldies der ASV-Ringer mit dem passenden Playback in Szene gesetzt wurde. Mit „I want to break free“, „We will rock you“ und vielen weiteren Welthits zogen die Rocksänger Stefan Rutschmann und Dominik Hipp, die beide den Frontman Freddie Mercury verkörperten, alle Register und bewiesen vollen Körpereinsatz – selbstverständlich mit Nachschlag.

Nach einer Pause mit jeder Menge Tanz und der Band „Prof. Alban und die Heimleuchter“ gehörte den Handballerinnen die Bühne. Als Gospelchor besangen sie so manche Ereignisse, die sich an der Donau zugetragen haben sollen und die, zum Glück nur als Schatten hinter einem weißen Tuch in der Hundestellung, praktiziert wurden. Die Handballerinnen kamen schließlich singend zu dem weisen Entschluss: „Schlafende Jungfern vögelt man nicht“.

Die Fußballer vom VfL hatten mit viel zu kurzgeratenem Körper trotzdem viel Spaß. Die Mini-Kicker setzten ihre Beweglichkeit mit „Kung fu fighting“, „You can leave you hat on“ und dem „Gangnam Style“ perfekt in Szene. Andere Mädels trugen Trauer, da sie von ihren Männern verlassen wurden. Kurz darauf trafen sie sich im Knast als Gefangene wieder, wussten aber dennoch über die Ereignisse, die sich in Nendingen zugetragen haben sollen, bestens Bescheid.

Nach dem offiziellen Bühnenprogramm bestimmte „Prof. Alban und die Heimleuchter“ mit fetziger Partymusik das Geschehen auf der Bühne, während die Hanauken bis weit nach Mitternacht tanzten oder sich in der Bar mit Cocktails amüsierten.