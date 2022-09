Die Ortssenioren beim Sommerprogramm aktiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ortsseniorenrat Tuttlingen beteiligte sich auch in diesem Jahr wieder mit einigen Angeboten am Sommerprogramm für Senioren in Tuttlingen. Beim Spielenachmittag im Haus der Senioren erfreuten sich Senioren und Kinder an Spielen wie auch an dem gestifteten Kuchen. Der Kaffeenachmittag im Duttental war wie in den letzten Jahren wieder gut besucht. Beim Spaziergang bei brütender Hitze war die Kühle und der Schatten im Duttental eine gelungene Abwechslung. Highlight 2022 war der Besuch auf dem Tuttlinger Honberg. Die DRK Ortsgruppe Tuttlingen übernahm den Fahrdienst. Oben auf dem Honberg informierte der Turmwächter Herbert Tiny ausführlich über die Geschichte des Tuttlinger Wahrzeichens. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde von der Turmbesteigung. Ganz besonders genossen die Teilnehmer den Blick über die Stadt.