Die neue Schülerbücherei ist offiziell eröffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frau Körrenz, die Rektorin der Anton-Braun-Grundschule lud den Förderverein, Vertreter der Schreinerei Strohm sowie das Lehrerkollegium ein, um bei einem Gläschen Sekt und Häppchen die neue Schülerbücherei endlich zu eröffnen.

Lange wurde dieser Termin herbeigesehnt, denn von der ersten Idee bis zur Eröffnung ist sehr viel Arbeit von allen Beteiligten investiert worden und so dankte Frau Körrenz allen von Herzen für ihr Engagement. In ihrer Eröffnungsrede wies sie nochmal darauf hin, wie wichtig das Lesen für Kinder ist und wie schön es ist, dieses Erlebnis den Kindern nun direkt in der Schule anbieten zu können. Gemeinsam mit Schule und Förderverein wurden Ideen entwickelt, organisiert sowie sich um die Finanzierung gekümmert. Hierfür geht ein besonderer Dank an die Hermle Stiftung für die großzügige Spende sowie an alle Eltern, Verwandten und Freunde, die beim Sponsorenlauf der Kinder im Sommer so fleißig unterstützt haben.

Die Firma Strohm realisierte in einem Auszubildenden-Projekt die Schulbücherei-Träume und brachte sich mit tollen Konzepten zu Leseinseln und Regalen ein. Das Ergebnis ist eine Wohlfühl-Oase für kleine Bücherwürmer und alle, die es werden wollen.