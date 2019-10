Die Nachwendezeit autobiographisch aufgearbeitet

Ein musikalisch-literarisches Schmankerl hat ein Berliner Trio beim vorletzten Abend des Literatur-Herbstes 2019 in Tuttlingen serviert. Thematisch war es raue Kost, die Manja Präkels und ihre beiden Musiker so berührend schön präsentiert haben.

In Präkels Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirchen aß“ erlebt Mimi in einer DDR-Kleinstadt nach dem Mauerfall, wie sich ehemalige Nachbarskinder in Neo-Nazis verwandeln, die auch vor tödlicher Gewalt nicht zurückschrecken. Der Roman, der mit dem Jugendliteraturpreis und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, ist autobiografisch geprägt.

Die Autorin wurde 1974 im brandenburgischen Zehdenick geboren. Wie sie selbst wächst ihre Romanheldin Mimi in einer DDR-Kleinstadt an der Havel auf. Gemeinsam mit ihrem Freund Oliver stibitzt sie bei den stets turbulenten Familienfesten gerne die Schnapskirschen. Gemeinsam verbringen die beiden viel Zeit an der Havel.

Doch die Huckleberry-Finn-Idylle zerbricht jäh, als Oliver Mimi in den Rücken fällt: er lacht sie aus, während die gefürchteten „Steinmann“-Brüder sie malträtieren. Schließlich führt Oliver unter dem Kampfnamen „Hitler“ eine Neonazi-Truppe an. Weitere Gefährten aus Mimis Kinderzeiten radikalisieren sich in der Orientierungslosigkeit des politisch-gesellschaftlichen Umbruchs nach 1989. Prügelnd verbreiten die Banden Angst, Schrecken und Tod.

Präkels liest mit warmer, kultivierter Stimme. Ihre lebhaft im Dialekt vorgetragenen Dialoge sorgen immer wieder für Heiterkeit im Saal. Dabei hat sie aus dem komplexen Textgefüge des Romans die Ausschnitte für die Lesung überaus sorgfältig und stringent gewählt.

Feinsinnige Beobachtungen erwecken Mimis Familie zum Leben: die Mutter ist Pionierleiterin, der Vater zunehmend von Krankheit gezeichnet, die Oma gewitzt und überlebenstüchtig, und der Opa hat immer noch nicht mit dem Krieg abgeschlossen.

Auch die aufkeimende innige Freundschaft zu Oliver vermittelt Präkels glaubwürdig, gehören doch beide Kinder als Außenseiter zu keiner der anderen Kinder-Banden. Umso schlimmer ist es für Mimi, als Oliver sie verrät, um bei einer der Gruppierungen zu punkten.

Der Mauerfall 1989 hat Folgen für Mimis Alltag: es gibt eine neue Kleiderordnung in der Schule, und unbekannte Musikgruppen und Autoren sind in aller Munde: Mimi fühlt sich ausgeschlossen. Auch politische Fragen tauchen auf: Was ist mit unserem Staat, der DDR? Sind wir noch da?

Lehrer, wohl mit Stasi-Vergangenheit, fehlen plötzlich. Gleichzeitig verschwinden immer wieder Mitschüler für eine Weile – dass sie von den sich aus ehemaligen Mitschülern formierenden Banden der Neo-Nazis systematisch verprügelt worden sind, mag Mimi kaum glauben. Schließlich erfährt sie von Olivers Verwandlung zu „Hitler“ – eine Schlüsselszene, in der Präkels glänzend beschreibt, wie sich bei einem Massenauflauf Redner und Zuhörer gegenseitig aufheizen und geradezu aneinander berauschen.

Brutal prügeln die Schläger schließlich einen kleinen Jungen zu Tode – doch Präkels überlässt die Vorstellung davon der Fantasie der Zuhörer. Ihre Lesung endet mit Mimis Reaktion darauf: „Ich will nichts mehr essen. Ich trete in Hungerstreik.“

Wie in einer fein ausgearbeiteten Komposition hat das Trio Literatur und Musik verwoben. Mit Thorsten Müller (Klarinette) und Benjamin Hiesinger (Kontrabass) verbindet Präkels eine jahrelange Zusammenarbeit in der Band „Der singende Tresen“. Auf die Sekunde getaktet sind die Übergänge zu den Zwischenspielen, die die jeweilige Stimmung aus dem Text musikalisch kongenial aufgreifen.