„Die Mietpreise explodieren“: Tuttlinger wollen bei Armutswoche Zeichen setzen

Die Miete, die Kindergartengebühren, der Beitrag zum Sportverein und dann auch noch in die Musikschule? Für Familien, die nicht viel Geld haben, ist das oft nicht drin. Die Armutswoche, die vom 14. bis 20. Oktober läuft, setzt den Fokus dieses Jahr deshalb auf „Teilhabe und Teilsein“. Auch der Tuttlinger Arbeitskreis Armut beteiligt sich mit Aktionen. Redakteurin Dorothea Hecht hat mit Jürgen Hau, stellvertretender Geschäftsführer der Kreisdiakonie, gesprochen.

Der Fokus der Armutswoche liegt auf Teilhabe. Heißt das, man braucht Geld, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können?

Ja, das ist leider so. Obwohl es uns wirtschaftlich gut geht, ist ein erheblicher Teil unserer Gesellschaft ausgeschlossen – eben weil er in Armut lebt.

Dabei gibt es doch inzwischen Angebote wie den Familienpass oder diverse Ermäßigungen, die es Geringverdienern leichter machen sollten.

Diese Angebote greifen auch ansatzweise. Aber leider muss man diese Leistungen oft erst einmal beantragen. Diese Hemmschwelle ist für viele schon zu groß. Zum Beispiel: Das Teilhabepaket für Arbeitslosengeld-II-Empfänger wird, auch aus diesem Grund, kaum abgerufen. Viele wissen auch gar nicht, dass es das gibt. Andere wiederum fürchten die Stigmatisierung, wenn sie sagen müssen, dass das Sozialamt den Vereinsbeitrag bezahlt.

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Wir müssen die Situation der Leute am Rande der Gesellschaft verbessern. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Hartz-IV-Satz zu niedrig ist und auch der Mindestlohn zu gering. Hinzu kommt die Wohnproblematik, die Mietpreise explodieren.

Das Thema Wohnen stand ja schon des Öfteren auf der Agenda der Armutswoche. Hat sich in den vergangenen Jahren nichts getan?

Es hat sich schon etwas getan. Die Politik hat das Problem erkannt und es gibt Überlegungen, auch hier vor Ort, was man tun kann. Aber an der Situation an sich hat sich nichts geändert. Da tut sich einfach noch zu wenig.

Aber es wird doch derzeit gebaut ohne Ende. Wenn die einen in neue Wohnungen umziehen, müssten doch alte, günstigere freiwerden. Bis in fünf Jahren müssten doch genügend Wohnungen auf dem Markt sein, oder?

Wer heute eine Wohnung sucht, für den ist das ein schlechter Trost. Einen kleinen Effekt in die Richtung gibt es aber schon. Nur sind es nicht nur Wohnungen, die bezahlbar sind, die da frei werden. Wer sich eine Eigentumswohnung kauft, hat vorher nicht unbedingt günstig gewohnt. Zudem kommen viele Zuwanderer aus Deutschland oder ganz Europa zu uns auf den Arbeitsmarkt – eben weil es hier Arbeit gibt. Die Wohnungen sind also schnell wieder belegt.

Die beiden anderen Themen der Armutswoche sind Bildung und Arbeit. Warum ausgerechnet diese?

Bildung und Arbeit hängen immer zusammen. Das sieht man daran, dass die Herkunftsfamilie bei uns immer noch stark über den Bildungsstand bestimmt, da sind wir negative Spitze in Europa und haben starken Nachholbedarf. Was die Arbeit angeht, sind bestimmte Gruppen einfach aufgrund ihrer Kenntnisse vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Es gibt Überlegungen, eine Sozialfirma zu etablieren, aber das dauert alles noch. Deshalb müssen wir in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hinweisen, dass es dieses Problem gibt.

Was wollen Sie insgesamt mit der Armutswoche erreichen?

Öffentlichkeitswirkung. Wir müssen diese Themen breit diskutieren und wahrnehmen. Die Betroffenen wissen es und die Experten auch, aber nicht die breite Bevölkerung. Sicherlich gibt es am Donnerstag bei der Tafel am Marktplatz viel Platz für Diskussionen.