Die Luft für die HSG Baar wird immer dünner

In der Handball-Württembergliga Männer hat die HSG Fridingen/Mühlheim beim TV Gerhausen 23:24 verloren, bleibt aber weiter Tabellenfünfter. In der Landesliga Männer unterlag die HSG Baar in der Trossinger Solweghalle der HSG Ostfildern 26:31 und muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Die HSG Rietheim-Weilheim verlor am Sonntag beim Schlusslicht TSV Grabenstetten 21:27.

Württembergliga Männer

TV Gerhausen – HSG Fridingen/Mühlheim 24:23 (10:8). Nach der knappen Heimniederlage (31:32) hat sich die HSG dem TV Gerhausen auch im Rückspiel mit einem Tor Unterschied geschlagen geben müssen. Dabei fand die HSG in der Dieter-Baumann-Halle in Blaubeuren gut ins Spiel. Vor rund 200 Zuschauern führten die Gäste 2:0, 3:1 und 4:2. Doch der von Jochen Trinkner, zuvor drei Jahre Coach bei der HSG Rietheim-Weilheim, trainierte TV Gerhausen wurde stärker und geriet nach dem 4:4 (10. Minute) nicht mehr in Rückstand. Mit 10:8 wurden die Seiten gewechselt. Beide Mannschaften taten sich im Angriff schwer, in den letzten sechs Minuten vor der Pause fielen keine Tore. Direkt nach Wiederbeginn taten sich die Donautäler schwer. Gerhausen zog bis zur 39. Minute auf 14:9 davon. HSG-Coach Mike Novakovic nahm eine Auszeit. Danach waren die Gäste wieder konzentrierter und schafften nach 45 Minuten beim 15:15 den Ausgleich. Danach legten die Gastgeber bis zum 22:22 (56. Minute) immer einen Treffer vor, dem die Donautäler den Ausgleich folgen ließen. Als Gerhausen dann beim 24:22 einen Zwei-Tore-Vorsprung herauswarf, gelang der HSG Fridingen/Mühlheim 30 Sekunden vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer zum 24:23-Endstand. - Die Tore für die Donautäler erzielten: Florian Fritz (7/2), Daniel Hipp (5), Ediz Parlak (4), Moritz Rabus (3), Louis Schick (2), Emilian Merk (1) und Joscha Slongo (1). Im nächsten Spiel empfängt die HSG Fridingen/Mühlheim am 7. April um 20 Uhr in der Sepp-Hipp-Sporthalle den HV RW Laupheim.

Landesliga Männer

HSG Baar – HSG Ostfildern 26:31 (16:16). Die HSG Baar muss nach dieser Heimniederlage weiter arg um den Klassenerhalt zittern. Die Mannschaft von Trainer Martin Irion bot dem Tabellendritten zwar in der ersten Hälfte Paroli, eine schwache Phase zu Beginn der zweiten 30 Minuten brachte die Gastgeber aber um eine mögliche Überraschung. Irion: „In den ersten sechs, sieben Minuten nach der Pause haben wir die Disziplin im Angriff verloren. Ostfildern hat das gnadenlos bestraft und somit war für uns das Spiel weg.“ Nach dem 17:17 in der 32. Minute gelangen den Gästen innerhalb von sechseinhalb Minuten sieben Tore in Folge zum 17:24. Davon erholten sich die Handballer der HSG Baar, die auf den gesperrten Thomas Ulrich und den verletzten Christoph Hermann verzichten mussten, nicht mehr. Nach dem zwischenzeitlichen 20:29 (51. Minute) gelang in den Schlussminuten nur noch etwas Ergebniskosmetik. Dennoch war Irion nicht unzufrieden: „Die erste Hälfte war richtig gut von uns. Da waren wir vom Leistungsniveau fast am Anschlag.“ Der Coach hofft jetzt auf einen starken Endspurt seiner Mannschaft: „Aus den letzten vier Spielen brauchen wir vier Siege, um den Klassenerhalt noch zu schaffen.“ - Die Torschützen der HSG Baar: Alexander Ulrich (8), Albert Tafelmaier (8/5), Marco Böhnig (6), Nico Bechtold (2), David Brenner (1) und Matthias Fleischer (1). Im nächsten Spiel muss die HSG Baar zum Kellerduell bei der SpVgg Mössingen antreten (7. April, 20 Uhr).

TSV Grabenstetten – HSG Rietheim-Weilheim 27:21 (13:5). Die HSG Rietheim-Weilheim hat den Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dirk Salmen verlor beim Schlusslicht TSV Graben-stetten 21:27 und muss bei 20 Pluspunkten weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Gäste präsentierten sich in der ersten Hälfte harmlos im Angriff. Ein Tor von Simon Storz (11. Minute) war nach einer Viertelstunde die einzige Ausbeute, Grabenstetten führte zu diesem Zeitpunkt 5:1. Bis zur Pause gelangen den Gästen nur vier weitere Treffer, so dass sich zur Halbzeit (13:5 für den TSV) die neunte HSG-Niederlage im elften Auswärtsspiel abzeichnete. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste die Partie dann ausgeglichen gestalten. Doch bei allem kämpferischen Einsatz kamen sie nie näher als auf fünf Tore heran. - Die Tore für die HSG erzielten: Thomas Aicher (5), Simon Storz (4), Markus Renz (3/3), Tobias Haffa (3), Marius Marquardt (3), Florian Wenzler (2) und Thorsten Haag (1). Im nächsten Spiel erwartet Rietheim-Weilheim am 7. April um 19.30 Uhr in der Tuttlinger Kreissporthalle die punktgleiche Mannschaft TV Weilstetten II.