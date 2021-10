Hunger nach Austausch und Innovationen ist groß: Medizintechnikbranche diskutiert Lösungen

Kommen Organe bald aus dem Drucker? Und wie kann künstliche Intelligenz der Medizintechnik helfen? Mit Fragen wie diesen will sich das Innovation Forum am Donnerstag beschäftigen. Um die 460 Teilnehmer aus der Medizintechnikbranche werden sich auf dem Kongress von IHK, Medical Mountains und Technology Mountains in der Stadthalle Tuttlingen treffen. Redakteurin Dorothea Hecht hat Organisatorin Britta Norwat von Medical Mountains dazu befragt.

Das Innovation Forum steuert diesmal auf einen Besucherrekord zu, auch mehr Aussteller als bisher sind dabei. Gibt es da aus der Corona-Pandemie etwas nachzuholen, ein Hunger nach Austausch?

Ja, ich denke schon, dass es dadurch bedingt ist. Die Leute wollen sich wieder persönlich treffen, sie brennen darauf, sich auszutauschen. Aber das Innovation Forum ist auch aus sich heraus gewachsen, es sind in den letzten Jahren immer mehr Aussteller und Besucher gewesen. Wir waren mit die einzigen, die das Event vergangenes Jahr in Präsenz angeboten haben. Deshalb können wir sagen: Wir können das durchziehen, auch mit den eingeschränkten Möglichkeiten.

Wir haben die Fläche um ein Zelt im Außenbereich erweitert, das Innocamp. Insgesamt sind 70 Aussteller dabei und wir haben auch so viele Vorträge wie nie zuvor. Die Referenten kennen uns inzwischen als Plattform und stellen da ihre Lösungen und Produkte aus der Medizintechnik vor, es sind aber auch viele Institute dabei, die ihre Forschungsprojekte präsentieren. Aber auch wenn wir wachsen, ist es ja keine riesige Messe, sondern ein überschaubarer Rahmen, in dem das Forum stattfindet – das wissen die Besucher zu schätzen.

Beim Hygienekonzept haben Sie ja im Vorjahr schon Erfahrungen gemacht, welche Rolle spielt es dieses Jahr?

Es gibt neue Rahmenbedingungen. Die 3-G-Regel gilt für Veranstaltungen, auch unsere, und das müssen wir kontrollieren. Insgesamt mussten wir unser Hygienekonzept aber nur anpassen, nicht neu aufbauen. Es war gut, die Erfahrung zu haben.

Beim Innovation Forum soll es um Zukunftsthemen gehen. Im Hier und Jetzt beschäftigen die Medizintechnikfirmen jedoch vor allem die regulatorischen Anforderungen – lässt sich das Thema ausblenden?

Nein, und wir blenden es bewusst nicht aus. Wir haben dazu einen separaten Vortragsblock auf der Open Stage im Innocamp, dem neuen Zeltbereich. Dort wird es Infos rund um die MDR, die Medizinprodukteverordnung, geben. Natürlich soll es beim Forum eher um innovative Lösungen gehen, aber die MDR ist so ein großes Thema, dass es auch dazu neue Lösungen und Produkte von Unternehmen gibt, die sie vorstellen möchten.

Was sind ansonsten die Schwerpunkte beim Innovation Forum?

Es wird um neue Technologien wie künstliche Intelligenz, additive Fertigungsverfahren und Produktionsprozesse geben. Auch Themen rund um die Digitalisierung und Nachhaltigkeit spielen eine Rolle.

Ist das Thema Nachhaltigkeit schon angekommen in den kleineren Firmen?

Es ist tatsächlich in aller Munde, auch kleine Unternehmen kommen nicht mehr drumherum, das merken wir in den Gesprächen mit den Unternehmen. Das ist zum Beispiel das Thema Verpackung, aber Nachhaltigkeit umfasst ja mehr als ökologische Aspekte, da spielen auch soziale und ökonomische Dinge mit rein. So etwas wie Home Office zum Beispiel: Wenn die Mitarbeiter weniger unterwegs sind, fallen Arbeitswege weg und wird CO2 eingespart.

Kommen denn vorwiegend Firmen aus dem hiesigen Cluster oder auch Teilnehmer von weiter weg?

Deutschlandweit. Wir haben viele Unternehmen aus der Region, aber auch aus weiter entfernten Städten dabei. Ein Institut kommt zum Beispiel aus Dresden.

Hätten Sie sich gegebenenfalls mehr lokales Interesse gewünscht?

Das Interesse kann immer gerne größer sein, aber es zeigt sich an den Besucherzahlen, dass wir die breite Masse schon erreichen. Wir freuen uns über die riesige Nachfrage und sind sehr zufrieden.

Sie haben gesagt, dass die Besucher die überschaubare Größe zu schätzen wissen. Wollen Sie denn überhaupt noch wachsen?

Das diskutieren wir hier intern und ist sicherlich eine Überlegung für die kommenden Jahre. Bei zunehmender Größe wäre das Forum auch im organisatorischen Ablauf sehr viel schwerer zu händeln. Eines ist aber sicher, wir bleiben mit dem Forum in Tuttlingen.

Sie haben im Vorfeld sicherlich mit vielen Firmen gesprochen. Welchen Eindruck haben Sie momentan von der Branche, wie geht es den Unternehmen?

Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die von der Coronakrise profitiert haben, weil sie Produkte herstellen, die gebraucht wurden. Bei anderen dagegen waren die Produkte nicht so nachgefragt. Da gibt es momentan kein einheitliches Stimmungsbild. Die EU-MDR beschäftigt derzeit alle Unternehmen.

Worauf sind Sie am Donnerstag am meisten gespannt?

Wir haben ein ganz tolles Thema auf einer Open Stage. Da stellt sich das Schülerforschungszentrum vor, das sind Nachwuchsforscher, die ihre Projektergebnisse präsentieren. Das ist eine Premiere für das Innvation Forum, zum Beispiel sind Europameister aus der Robotik dabei. Uns geht es darum, dass die Unternehmen auch dem Nachwuchs begegnen, das sind ja die Fachkräfte von morgen. Darauf bin ich gespannt.