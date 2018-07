Die Kroaten waren beim Public Viewing in Tuttlingen in der Überzahl, zu feiern hatten aber die Franzosen.

Auch wenn sie am Tuttlinger Donauspitz deutlich in der Minderheit waren: Am Ende waren es die Franzosen, die feiern durften. Beim Public Viewing an der Donau verfolgten wenige Frankreich-Anhänger zwischen mehreren hundert Kroatien-Fans am Sonntagabend das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Auch der Vize-Weltmeister-Titel war aber Grund genug zum Feiern: Beim kurzen Autokorso nach Spielende auf der Bahnhofstraße dominierten die Kroaten – und ließen die Franzosen friedlich am Hupkonzert teilhaben. Ohnehin waren die Fans nur bei genauem Hinschauen auseinanderzuhalten: War’s jetzt blau-weiß-rot oder rot-weiß-blau?