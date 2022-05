Die Krähe feiert ein rauschendes Geburtstagsfest

Mit zweijähriger corona-bedingter Verspätung durfte die Tuttlinger Krähe mit einer spektakulären Gala jetzt endlich ihren 20. Geburtstag nachfeiern. Das Defilee der Preisträger der letzten zehn Jahre offenbarte die Vielseitigkeit des Kleinkunstwettbewerbs von politischem Kabarett über Poetry-Slam bis zur Artistik.

Der Berliner Künstler und Krähe-Juror Karl Heinz Helmschrot hatte das Konzept für die Gala entwickelt. Die Programmfolge war beinahe chronologisch, hätte aber dramaturgisch kaum spannender gestaltet werden können. Musiker-Comedian Michael Sens (Sieger 2021) begrüßte besonders die unfreiwillig von ihren Begleiterinnen „mitgenommenen“ männlichen Besucher: Vermutlich hätten sie sich für ein Kabarett-Ticket und damit gegen die Scheidungspapiere entschieden.

Mit Persiflagen von Udo Lindenberg und Falco heizte Sens die Stimmung im Saal kräftig an. Mit seinem berühmten musikalischen „Fußballspiel“ am Flügel mit „Mitspielern“ von Mozart bis Frank Sinatra endete sein Beitrag. Deutlich ruhiger ging es mit dem Gewinner 2020 weiter, dem Singer-Songwriter Lennart Schilgen. Er stelle sich „einfach mit seiner Gitarre der preisgekrönten Kultur entgegen“. Und punktete mit Schalk, jungenhaftem Charme und einer Reinhard-Mey-Persiflage – juristisch unanfechtbar und zum Trotz gegen Meys Anwälte.

Per Video-Botschaft gratulierten Bauchredner Sascha Grammel (Sieger 2010) und Schildkröte Susi mit einem Geburtstagsständchen. Auch von Miss Allie (2019) gab es, krankheitsbedingt, leider nur ein verschnupftes und verschnoddertes (aber sehr charmantes) Video.

Wenn Artem Zolotarov slammt, wird es selbst im größten Saal plötzlich sehr still. Bei seiner extrem verdichteten Sprache will man nicht das kleinste Wörtchen verpassen. Unprätentiös steht er auf der Bühne, erzählt von Fremdsein in Deutschland als Sohn einer russisch-jüdisch-ukrainischen Einwandererfamilie und – unglaublicherweise – vom Fremdsein in der deutschen Sprache. Dabei ziehen seine rhythmisch und melodisch perfekt durchkomponierten Sprachkunstwerke die Zuhörer unweigerlich in den Bann. Zurück blieibt tiefe Berührtheit.

Als Kontrastprogramm folgte darauf Thomas Schreckenberger (2017): Hochpolitisch, temperamentvoll, rotzfrech und punktgenau rechnete er mit unseren Politkern ab, die sich derzeit alle noch selber finden müssten – und das in einer schweren Krise mit Corona und Krieg. Tosenden Beifall erhielt er als Klaus Kinski, der als Alternative zu unseren seriösen Nachrichtensprechern emotional und radikal vom Tagesgeschehen berichtete.

Auch die zweiten weiblichen Preisträger meldeten sich leider nur per Video: Das Duo „Suchtpotential“ (2016) gratulierte mit seiner Eigenkomposition „Tuttlinger Krähe“. Dafür waren Stenzel und Kivits (2015) umso präsenter: Die niederländischen Musik-Artisten beherrschen nicht nur Gesang und Klavierspiel – sie sorgten mit wilden zirzensischen Einlagen auch auf dem Flügel stehend für Tempo und Überraschungen. Ob im Duett mit „Johnny Cash“ oder als „Fliegende Holländer“: Stenzel und Kivits sind Garanten für jede Menge Spaß.

Schon 2014 hatte Lars Redlich die Herzen des Publikums im Sturm erobert: Doch der vermeintliche Sunnyboy hat es beim zweiten Hinsehen faustdick hinter den Ohren. So singt er zum „Phantom der Oper“ stimmgewaltig in Mezzosopran-Stimmlage „Das Kondom von Opa“. Überhaupt zielt er mit seinen Späßchen ganz gerne mal unter die Gürtellinie. Dem Publikum gefällt’s. Auch C. Heiland beherrscht das prima, kommt dabei aber skurriler daher. „Ob Sachse oder Hesse, einfach mal die Fresse, im eigenen Interesse“, ließ er die Zuschauer mitsingen. Und das mit dem unschuldigsten Lächeln, das man sich vorstellen kann. Mit Heinrich del Core aus Rottweil (2012 Gewinner und Publikumspreis) endete der Abend: in vertrauter Dialektfärbung, immer liebenswürdig und spritzig, ohne verletzend zu werden. Ein happy end.

Die Geschichte der Krähe

Stadthallen-Chef Michael Baur und Programm-Macher Berthold Honeker blickten zurück: auf 88 Krähen-Abende, auf 2000 Bewerber, auf 129 Preisträger und auf 30 000 Besucher. 1000 Tage nach Beginn des Vorverkaufs, inzwischen im Jahr der 22. Wettbewerbsrunde angekommen, konnte der 20. Geburtstag endlich nachgefeiert werden. Viel Applaus durfte auch der Tuttlinger Bildhauer Roland Martin für die von ihm kreierte Krähe entgegennehmen: Er schafft alljährlich die Bronze-Statuen für die Preisträger.

Der Vogel ist zwar längst flügge – doch seine „Väter“, Baur und Honeker, erinnerten auch an die „männlichen Hebammen“ der Krähe, an zwei tatkräftige Geburtshelfer der ersten Zeit: an den Berliner Künstler Karl Heinz Helmschrot sowie an Urs Wiegering, der eine Künstleragentur betreibt. Helmschrot ist auch Mitglied der Jury, zu der derzeit auch Michael Baur, Rolf Brohammer, Berthold Honeker, Sabine Schürnbrand, Rosa Wagner und David Zapp zählen. Weitere treue Wegbegleiter des Wettbewerbs sind die Musiker der Band 4Fun um Marco Schorer.