Die Kleinen auf der ganz großen Bühne

Theater, Musik, Bühnenbild und Tanz – das alles haben sieben Lehrer des Tuttlinger Otto-Hahn-Gymnasiums zusammen mit den Schülern der fünften Klassen vorbereitet. Das Stück heißt „Kwela Kwela“ und handelt von den Tieren Afrikas, die unter einer großen Dürre leiden. Durch Zusammenhalt und Freundschaft schaffen sie es aber schließlich doch, ihre Wasservorräte zu sichern. Aktuell laufen noch die Proben, am Freitagabend ist Auftritt vor großem Publikum.

Schon die Namensgebung des Stückes sagt einiges aus: Kwela, auch Pennywhistle-Jive, ist die Bezeichnung einer jazzorientierten, südafrikanischen Musik aus den 1950er-Jahren. Charakteristisch ist die Verwendung der Blechflöte (Tin Whistle oder auch Pennywhistle) als Melodieinstrument.

Ein Schuh als Orakel

Das Stück selbst ist ein afrikanisches Märchen, in dem gesungen, gespielt, getrommelt, geflötet und getanzt wird. Es handelt von den Tieren Afrikas (darunter Elefanten, flirtende Zebras und der Löwen-König George), die unter einer großen Dürre leiden. Bevor die Schauspieler aber loslegen können, werden bei der Probe am Mittwoch zuerst die Giraffen gebeten, in der letzten Reihe Platz zu nehmen, um den anderen Besuchern nicht die Sicht zu versperren („Die kriegen den Hals echt nie voll!“).

Bei einer „Konferenz der Tiere“ überlegen sich die Bewohner Afrikas, was sie gegen die Dürre unternehmen können. Recht schnell kommen sie zu dem Entschluss, dass man kein Wasser kaufen kann, wenn es keines gibt. Sie beschließen, das „große Orakel“ zu befragen. Es stellt sich heraus, dass dieses eigentlich nur ein alter Stiefel ist. Und der gehörte einst einem Jäger, der jedoch „nach Ladehemmungen von den Löwen platt gemacht wurde“. Das Orakel schlägt den Tieren vor, zu graben. Und es funktioniert: Alle können ihren Durst stillen. Außer dem Buschhasen „Tschipo“, der nicht beim Graben mithelfen wollte, weil er es ungerecht fand, dass König George den anderen Tieren nicht helfen wollte. Nur weil er eben König ist.

Jedem das Seine

Doch nachdem die „Geister der Nacht“ (denen immer schrecklich langweilig ist, weil ja alle anderen in der Nacht schlafen) das Wasser von den Tieren stehlen, sind König George und seine Untertanen auf den Hasen Tschipo angewiesen, da er wie kein anderes Tier die Blechflöte spielen kann. Den Geistern gefällt das Spiel des Hasen, und sie geben den Tieren gegen das Versprechen von häufigen Flötenkonzerten das Wasser zurück.

Bei der Vorbereitung für das Stück haben die Lehrer darauf geachtet, dass jeder Schüler in dem Bereich mitmachen kann, in dem er sich wohlfühlt. So hat sich aus den eher sportbegeisterten Kindern eine Tanzgruppe und aus den musikalischen ein Chor, eine Instrumentalgruppe und eine Rhythmusgruppe gebildet. Die theaterbegeisterten Kinder schlossen sich der Schauspielgruppe an, und die kunstinteressierten gestalteten das Bühnenbild.

„Die Gruppen haben wir bewusst so ausgesucht, dass kein Schüler sich in eine Rolle gesteckt fühlt, in die er oder sie nicht passt“, sagt Bettina Mauch, die mit Bernhard Diesch und Andreas Reif für die Musik zuständig ist. So sollte verhindert werden, dass Kinder sich langweilen oder mit ihrer Rolle überfordert sind.