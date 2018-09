Die HSG Rietheim-Weilheim bleibt ohne jeden Punkt

Die HSG Fridingen/Mühlheim hat am Sonntag in der Handball-Württembergliga knapp mit 24:23 gegen den TSV Altensteig gewonnen und bleibt damit Tabellenführer. In der Landesliga verbuchte der TV Aixheim mit einem 27:22-Erfolg über den TSV Dettingen die ersten Punkte. Dagegen unterlag die HSG Rietheim-Weilheim dem TV Neuhausen II mit 19:25 und bleibt damit ohne jeden Punkt. In der Frauenhandball-Württembergliga gewann die HSG Fridingen/Mühlheim 37:21 gegen den TSV Zizishausen und hat damit die Tabellenspitze erklommen. Die HSG NTW hatte in der Frauenhandball-Landesliga spielfrei.

Württembergliga Nord Männer

HSG Fridingen/Mühlheim – TSV Altensteig 24:23 (9:12). Einen wahren Kraftakt musste die Mannschaft von Trainer Mike Novakovic am Sonntagabend in Mühlheim hinlegen, um weiterhin mit nur einem Minuspunkt an der Tabellenspitze zu bleiben. Der TSV hatte über weite Strecken der Partie die Führung inne, erst gegen Ende der zweiten Hälfte gingen die Donautäler in Front und holten damit die nächsten zwei Punkte. Im ersten Spielabschnitt waren es die Gäste, die die Partie bestimmten. Die HSG kam immer mal wieder zum Ausgleich, einen Vorsprung konnten sie sich nicht erarbeiten. Beim 11:8 (25.) hatte sich Altensteig sogar eine Drei-Tore-Führung erspielt – und verwarf nachfolgend sogar einen Siebenmeter, um den Vorsprung noch weiter auszubauen. Der TSV kam auch besser in den zweiten Spielabschnitt herein. Zur 34. Minute hatte er seinen Vorsprung auf fünf Tore ausgebaut. Durch drei Treffer in Folge von Joscha Slongo, Ediz Parlak und Florian Fritz kam die HSG wieder heran. Beim 19:19 (46.) warf Fabian Hipp den Ausgleich. Er war es auch, der mit zwei weiteren Toren in Folge die Donautäler auf 21:19 (48.) in Front brachte. Der TSV kam beim 22:22 (51.) und 23:23 (57.) nochmal zum Ausgleich. Florian Fritz erzielte aber mit einem verwandelten Siebenmeter in der 57. Minute den Siegtreffer. In einer hektischen Schlussphase sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. HSG: Florian Fritz (8/3), Joscha Slongo (4), Ediz Parlak, Fabian Hipp, Daniel Hipp (je 3), Moritz Rabus (2), Emilian Merk (1).

Landesliga Männer, Staffel 2

TV Aixheim – TSV Dettingen 27:22. (13:11). Mit dem 27:22 sicherte sich der Gastgeber die ersten Punkte nach dem Wiederaufstieg. Der Gegner spielte, wie es Aixheims Trainer Holger Hafner erwartet hatte: „Sie haben sich gegen uns schwergetan. Ihr Spiel über die Rückraumspieler ist nicht zur Entfaltung gekommen. Durch seine stehende Spielweise war der TSV nicht sehr variabel.“ Dabei habe sein Team „am Anfang nicht so gut gespielt“. Nach sechs Minuten führten die Gäste 4:1. Danach steigerte sich der TVA. Beim 8:9 (24.) lag er zum letzten Mal in Rückstand. „Dann gehen wir mit einer Führung in die Pause, die höher sein muss. Im Angriff haben wir klare Möglichkeiten ausgelassen.“ Daher hatte der TSV auch im zweiten Abschnitt immer wieder die Chance, am Aufsteiger dranzubleiben. Nach 35 Minuten baute Aixheim die Führung auf 16:12 aus. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Dettingen verkürzte regelmäßig und blieb gefährlich. Aus dem 21:17 (45.) wurde innerhalb von vier Minuten ein 22:20. „Uns fehlt im Angriff noch die Cleverness. Dazu kamen mehrere unglückliche Situationen“, so Hafner. Danach gelang seinem Team die entscheidende Phase des Spiels. Nach 50 Minuten legte der TVA durch die Treffer von Marius Mauch (2), Nikolas Klingeisen und Michael Mey eine 4:0-Serie hin und ebnete damit den Weg zum Sieg. - TVA: Fabian Gruler (6), Marius Mauch (6/2), Heiko Honer, Kevin Stutz (jeweils 4), Andreas Faitsch (1/1), Nikolas Klingeisen, Andreas Stolz, Philipp Hauser, Axel Baumann, Florian Efinger, Michael Mey (je 1).

HSG Rietheim-Weilheim – TV Neuhausen II 19:25 (x:x). Die HSG wird immer mehr zum Sorgenkind der überbezirklichen Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen. Das Team von Trainer Dirk Salmen bleibt auch im dritten Saisonspiel ohne jeden Punkt. Gegen den Spitzenreiter aus Neuhausen stand zwar die Abwehr, aber im Angriff haperte es erneut. „Wir haben wie in der vergangenen Woche recht gut begonnen“, sagte der sportliche Leiter, Gunter Haffa, am Sonntagabend. Aber die Fehler in der Vorwärtsbewegung wurden vom TVN ausgenutzt. „Mit diesen Fehlern haben wir gegen eine so starke Mannschaft keine Chance“, betonte Haffa. Zu Saisonbeginn würde sich die „miserable“ Vorbereitung ohne Sporthalle bemerkbar machen. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, der Einsatz hat gestimmt“, sagte Haffa. Über den Spielverlauf und die Torschützen war am Sonntagabend nicht mehr zu erfahren.

Württembergliga Süd Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TSV Zizishausen 37:21 18:10). Die HSG bleibt auch nach ihrem dritten Saisonspiel ungeschlagen und grüßt nun mit 5:1 Punkten von der Tabellenspitze. Gegen den TSV Zizishausen zeigten die Donautälerinnen am Sonntagnachmittag in der Mühlheimer Sporthalle von Anfang an, an wen die Punkte gehen sollten: Nach fünf Minuten führten die Gastgeberinnen bereits 5:0. TSV-Trainer Alen Dimitrijevic sah sich zu diesem Zeitpunkt bereits genötigt, eine Auszeit zu nehmen. Zwar kam der Gast in der Folge beim 5:7 (9.) noch einmal auf zwei Tore heran. Doch das war es schon mit der Herrlichkeit der Gäste. Die HSG setzte sich wieder – angeführt von Clara Frankenstein, die acht Treffer aus dem Spiel heraus erzielte – über 10:6 (12.) und 13:8 (18.) auf 16:8 (25.) ab. Diesen Acht-Tore-Vorsprung hielt die HSG bis zur Pause. Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Gastgeberinnen spielbestimmend. Beim 26:16 (41.) hatten sie sich zum ersten Mal mit zehn Treffern abgesetzt und steuerten am Ende einem letztlich ungefährdeten und deutlichen Sieg entgegen. - HSG: Caterina Schwarz (10/6), Clara Frankenstein (8), Patricia Rebholz (7), Vanessa Fritz (4/1), Tanja Seiffert (3), Rebecca Maurer, Anna-Lena Gögelein (je 2), Pia Langeneck (1).