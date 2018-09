Die HSG Baar fertigt die HSG Hossingen-Meßstetten ab

Die HSG Baar, die HSG Rottweil II und auch die TG Schwenningen haben in der Handball-Bezirksliga bereits jeweils den dritten Sieg eingefahren und stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Die TG Schömberg glich mit einem Erfolg bei der HK Ostdorf/Geislingen sein Punktekonto aus.

Bezirksliga Männer

HSG Baar – HSG Hossingen-Meßstetten 29:21 (15:10). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kam die HSG Baar besser ins Spiel. Bis zum 8:6 konnte der Gast jedoch mithalten. Aus einer gut stehenden Abwehr heraus nutzten die Gastgeber ihre Chancen im Angriff nun konsequenter und zogen zum 15:8 davon. Hossingen-Meßstetten ließ den Kopf aber nicht hängen und kämpfte sich wieder zum 24:20 (51.) heran. In der Schlussphase drehte die HSG Baar noch einmal auf und kam so zu einem ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützen: Baar: Albert Tafelmaier 9/6; H-M: Stefan Reitspieß 10/3.

HSG Neckartal – HSG Rottweil II 24:25 (12:9). Es war ein offener Schlagabtausch, bei dem Neckartal die Nase meist knapp vorne hatte. Beim 6:7 (19.) gingen die Rottweiler das einzige Mal in der ersten Hälfte in Führung. Mit einem 4:0-Lauf drehten die Gastgeber die Partie aber wieder. Auch nach dem Wechsel sah es lange Zeit nach einem Erfolg der Gastgeber aus. Einige unnötige Fehler wurden von den Rottweilern gnadenlos ausgenutzt, und so gab es am Ende eine unglückliche Heimniederlage. Beste Torschützen: Neckartal: Sebastian Haaga 6; Rottweil: Holger Eisenack 7.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TG Schwenningen 25:34 (15:13). In einem Spiel mit zwei verschiedenen Hälften waren die Gastgeber in den ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft. Sie führten teilweise mit drei Toren. Das einzige Manko war die Chancenauswertung. Somit blieb die TG dran. Das wollte die HSG in der zweiten Hälfte besser machen, doch das misslang gewaltig. Die TG kam immer besser ins Spiel und gewann am Ende deutlich. Beste Torschützen: HSG: Matthias Hipp 8/4; TG: Richard Kellerer 8/5.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schömberg 22:26 (13:13). Ostdorf/Geislingen fand besser ins Spiel und hatte bis zur Halbzeit die Nase knapp vorne. Im zweiten Spielabschnitt ging die TG beim 14:13 (35.) erstmals in Führung. Danach bauten die Gäste ihren Vorsprung sogar auf drei Tore aus. Die HK kämpfte sich wieder heran, und so blieb es bis zum 21:22 (55) spannend. In der Schlussphase nutzte die TG ihre Chancen besser und setzte sich sicher durch. Beste Torschützen: HK: Lucas Herre 8, Andreas Haug 6/5; TGS: Tobias Kirschbaum 8, Dominik Ott 6.

Bezirksklasse Männer

Die HSG Baar II und der TSV Balgheim teilten sich die Punkte und belegen gemeinsam den zweiten Platz. Der HWB Winterlingen-Bitz und die TG Schömberg II gestalteten ihre Auftaktspiele gegen die HSG Rietheim-Weilheim II beziehungsweise die HK Ostdorf/Geislingen II erfolgreich.

HSG Baar II – TSV Balgheim 24:24 (15:14). Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Zunächst erspielten sich die Gäste leichte Vorteile, doch sie setzten sich nicht entscheidend ab. So kämpfte sich die HSG Baar heran und ging beim 12:11 (25.) erstmals in Führung. Auch im zweiten Spielabschnitt war es ein offener Schlagabtausch. So trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Beste Torschützen: Baar: Oskar Döring 6, Balgheim: Jens Werth 6/1; Balgheim: Jens Werth 6/1, Fabian Eberwein 6.

HK Ostdorf/Geislingen II – TG Schömberg II 28:29 (10:12). Beide Mannschaften schenkten sich in diesem fairen Spiel nichts. Die Führung wechselte zunächst ständig. Beim 8:12 kurz vor der Halbzeit verschaffte sich die TG erstmals Vorteile. Auch nach dem Wechsel hatten zunächst die Gäste die Nase vorne. Die HK glich beim 15:15 aber wieder aus. Danach war es bis in die Schlussphase ein offener Schlagabtausch. Mit dem Schlusspfiff gelang den Gästen noch der etwas glückliche Siegtreffer. Beste Torschützen: HK: Andreas Haug 7/1; TGS: Mike Bolanz 10/3.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Rietheim-Weilheim II 31:21 (13:12). In der ersten Hälfte schenkten sich beide Mannschaften nichts. Ständig wechselte die Führung, ohne dass sich ein Team Vorteile erspielte. Nach dem Wechsel hatte sich die Abwehr des HWB besser auf den Angriff der Gäste eingestellt. Dennoch hatte die HSG bis zum 21:18 (44.) noch Hoffnung. Mit einem 7:0-Lauf machte der HWB aber alles klar. Beste Torschützen: HWB: Til Henkel 9, Fabian Zeh 5, Jan Müller 5/4; HSG: Timo Broschinski 5/3.