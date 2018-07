Die Hitze lässt sich bei uns nieder

Lange hat es gedauert. Aber am Dienstag dieser Woche gab es in Tuttlingen den ersten Hitzetag in diesem Jahr – also Temperaturen über 30 Grad – zu vermelden: mit einer Höchsttemperatur von 30,3 Grad, gemessen an der Wetterstation von Wetterzeiger Jürgen Hieber in Tuttlingen. Am Mittwoch kletterten die Temperaturen bereits auf knapp 32 Grad. Und ein Ende der hohen Temperaturen ist laut Hieber nicht in Sicht.

„Die derzeitige Hitzewelle ist ungewöhnlich, denn es ist in unserer Region selten, dass sie so lange andauert“, sagt der Wetterexperte auf Nachfrage. Bis Mitte der übernächsten Woche werden diese hohen Temperaturen in der Region auf jeden Fall erhalten bleiben. Wie lange es im August noch so heiß bleiben wird, lasse sich dagegen nicht sagen. Hieber: „Solche Aussagen machen allenfalls Leute, die sich wichtig tun wollen.“

Am Donnerstag sollen die Temperaturen auf 30 bis 31 Grad ansteigen, dazu bläst ein lebhafter Nordost bis Ostwind. Am Freitag könnte es sogar bis 33 Grad warm werden. Hieber vermutet, dass das Thermometer in und um Tuttlingen aber nicht viel höher gehen wird. Der Rekord steht bei 37,3 Grad, gemessen am 5. Juli 2015, gefolgt vom 13. August 2003 mit 37,0 Grad.

Am Samstag wird es bei auf Südwest drehender Strömung ebenfalls sehr heiß werden und zunehmend schwüler, sodass sich zum Abend und zur Nacht teils heftige Gewitter entwickeln und Schauer niedergehen können. Sonntag und Montag dann wieder Besserung. Von Dienstag bis Donnerstag müssen die Tuttlinger dann wieder mit höherer Gewitterneigung rechnen.

Fazit: „Dieser Sommer präsentiert sich wahrlich sommerlich, wie man sich dies wünscht“, so der Wetterexperte. Bislang gab es in Tuttlingen bereits 44 Sommertage, und es werden bis in den September hinein noch etliche dazu kommen, prophezeit er. Aber auch das eine oder andere heftige Wärmegewitter. Der Natur nütze das eher wenig, denn diese brauche einen satten Landregen – möglichst über eine ganze Nacht hinweg.

Außer, dass die Hitze Mensch und Tier gewaltig schlauchen kann, sind laut Hieber auch die Ozon- und UV-Werte ziemlich hoch. Erwähnenswert sind auch die Wassertemperaturen, die selten so hoch seien wie in diesem Jahr: Der Bodensee hat derzeit bei absolutem Niedrigwasser 24 bis 25 Grad und könne durchaus noch 26 bis 27 Grad erreichen. Selbst die Troase Trossingen und der Riedsee liegen bei 23 bis 24 Grad.