Die Gullenzunft zieht alle Register

Höhepunkt der Renquishauser Dorffasnet ist alljährlich der Bunte Abend im Gemeindezentrum. Zunftmeisterin Christina Haußer konnte bei ihrer Begrüßung auf volle Stühle blicken, nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft ging es dann in die Vollen.

Die große Garde eröffnete mit ihrem Gardetanz den bunten Programmreigen des Abends, danach zeigte die Teenie-Garde, was sie das ganze Jahr einstudiert hatten, und was so eine durchzechte Fasnet-Veranstaltung auf einen einzelnen Mann für Auswirkungen haben kann.

Einen Schuhplattler der besonderen Art legten die „Heißen Lederhosen“, Elferrat und Garde aufs Parkett, eine Männergarde der besonderen Art. Unter dem Motto „Pleiten, Pech und Pannen“ glossierten Elferrat und Ausschuss am Stammtisch, was dem Einzelnen im vergangenen Jahr so passierte oder was er anstellte. Hier kam so allerlei Närrisches auf den Tisch. Die „Magic Minis“, eine Schwarzlicht-Puppenbühne, wurde von den Gardemädchen aufgeführt.

Wie es einem Bauern so ergehen kann

Wie es einem Bauern so ergehen kann, brachten in witziger Form Michel und Sepp (Michael Volk und Sebastian Schilling) zu Gehör. Auch die Mini-Showtanzgruppe des SVR durfte bei dem bunten Reigen nicht fehlen. Sie zeigten den Tanz „Park am Flatz“. Vom Insektensterben und neuen Nahrungsmitteln für die Menschheit handelte die Büttenrede von Heidrun Stehle. Zum krönenden Abschluss zeigten die „Flash Dance“ vom SVR ihren diesjährigen Tanz „Flughafen“. Die Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn die Gullenzunft hatte wieder einmal alle Register gezogen, um den Bunten Abend zu einem vollkommenen Erfolg werden zu lassen. Nach dem Programm und zwischendurch sorgte das „Duo Cordial“, wie schon in den vergangenen Jahren, für die musikalische Stimmung im närrisch geschmückten Saal.