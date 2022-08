Die Grenzgängerin führt durch Tuttlingen

Die Grenzgängerin Sibylle Laufer entführt am Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr wieder ins Tuttlingen anno 1868. Immer an der Grenze zwischen „auf dem Bettel“ und als Hausierhändlerin ist Sibylle Laufer alias Mariele auf der Gass und in den Hinterhöfen Tuttlingens unterwegs, heißt es in der Mitteilung.

Sympathisch erzähle sie über Stadtbrand, Mord, sKindlemachen und mehr. Ihre Geschichten seien so bunt zusammengewürfelt wie der Inhalt ihres „Gratten“ und wer mitmacht hätte immer die Chance der Geschichte des Abends neue Episoden zu entlocken. Mit Anmeldung über die Homepage www.diegrenzgaengerin.de oder per Telefon unter 0157 8414 7176 . Die Führung kostet 14 Euro pro Person.