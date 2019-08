„Die gestrandete Skulptur“im Donaupark

„Touchdown“ nennt Marcus Gaudoin seine Skulptur, die in den Anlagen des Donauparks, neben dem Skaterpark geerdet, oder vielleicht „gestrandet“ ist. Gleich einem unbekannten Flugobjekt, das auf die Erde kam, oder einem Stein, der nach einem langen Aufenthalt durch die Strömungen der Donau in Form geschliffen, auf dem Untergrund, am Ufer seine endgültige Position gefunden hat.

Die Skulptur gibt dem Betrachter auf keinen Fall preis unter welchen Bedingungen sie entstanden ist. Es ist faszinierend, wenn Gaudoin in seinem Atelier davon erzählt welchen Aufwand, welche technische Raffinesse hinter diesem Kunstwerk steckt. Hätten Sie gedacht, dass zunächst Luft, ein Vakuum und eine Handvoll Latex hinter dieser 5,4 Tonnen schweren Skulptur stecken?

Mittels eines kleinen Objekts veranschaulicht der Künstler die Entstehungsgeschichte seines Beitrages zur Donaugalerie 2019: Kleine, handelsübliche bunte Luftballone hat er mit verschiedenen Schläuchen miteinander verbunden, in unterschiedlicher Stärke aufgeblasen und geformt. Sie liegen auf einer von ihm selbst entwickelten Vorrichtung. Darüber legt Gaudoin eine Latexbahn. Und nun wird vorsichtig ein Vakuum erzeugt, das das Latex langsam über die Ballone zieht. Die ursprüngliche Form einer Skulptur wird deutlich sichtbar.

„Für meinen Beitrag zur Donaugalerie habe ich mit Wetterballonen gearbeitet. Sie sind größer“, berichtet Gaudoin. Zunächst musste der Künstler jedoch eine große Vorrichtung aus Aluminium bauen, die zwei mit Latex bespannte Rahmen trägt. Mit Hilfe von Flaschenzügen werden die Rahmen geöffnet und die Ballone hinein gegeben.

„Durch eine kleine Öffnung in einer dieser bespannten Rahmen konnte ich die Pneumatik- und Vakuumanschlüsse zu den jeweiligen Ballonen und Zwischenräumen führen. Mit der Pneumatik manipulierte ich die Größe und Form der einzelnen Ballone und mit dem Vakuum brachte ich das Gebilde in eine Gesamtform. Dieser Vorgang wurde sooft wiederholt, bis die Gesamtform seiner Vorstellung entsprach, erläutert Gaudoin.

Dann galt es, dieses Gebilde auf Dichtigkeit zu prüfen. Denn bevor der nächste Arbeitsschritt vorgenommen werden konnte, musste das „dreidimensionale Bild“ über eine Stunde lang stabil in seiner Gesamtform bleiben, ähnlich einer Belichtungszeit zu Beginn der Fotografie.

Extrem spannend wurde es dann beim nächsten Arbeitsschritt, denn über die Latexbahnen wurde ein spezieller Industrieschaum gegossen, der später als Negativform diente. „Dieser Schaum entwickelt beim Aushärten eine Temperatur von bis zu 70 Grad.“ Es muss sehr sorgfältig und bedacht gearbeitet werden“, betont Gaudoin. „Es besteht ein hohes Risiko, denn Latex ist ein Naturmaterial und reagiert dementsprechend. Die Ballone sind empfindlich, außerdem härtet der Schaum sehr schnell aus. Geht etwas schief, dann platzen die Wetterballone, das Latex reisst, der Schaum läuft ins Leere. Das hätte einen enormen Rückschlag für das Projekt bedeutet, erklärt der Künstler.

„Ist die Negativform geglückt, wartet die nächste Herausforderung. Hält die Negativform den Druck des Betons stand? Mit Unterstützung und der Expertise der in Tuttlingen ansässigen Firma But ist der Betonguß gelungen und wurde nach der Aushärtezeit mit Hilfe der eingegossenen Transportanker aus der Form gehoben und an seinen Bestimmungsort transportiert.

Die Skulptur beim Skaterpark wurde monolithisch, in einem Stück, gegossen. Mittels eines Krans wurde sie an ihrem Ausstellungsort auf den Boden gesetzt -geerdet, deshalb auch der Titel „Touchdown“, denn hier hat die Skultptur, entstanden aus Luft und in der Luft, erstmals den Erdboden berührt.