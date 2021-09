Die Faire Woche steht unter dem Motto „Wie nachhaltig ist E-Mobilität?“

Unter dem Leitthema „Wie fair und nachhaltig ist (E-)Mobilität?“ öffnet die Faire Woche Tuttlingen – ehemals Fair statt Flucht – ihr Themenspektrum ab diesem Jahr in Richtung Nachhaltigkeit. Vom 17. bis 30. September greifen verschiedene Veranstaltungsformate das Thema auf und präsentieren das Fairtrade-Netzwerk Tuttlingens, teilt die Stadt mit.

Den Start in die Woche machen in diesem Jahr die Fairanstaltungen in der Kischte am 17. und 18. September. Der Verein Kukav organisiert dort ein Programm mit Infoständen von Vereinen und nachhaltigen Unternehmen, die sich mit eigenen Aktionen präsentieren (Spiele, Verkauf, Bühnenprogramm, Vorträge). Außerdem ist für eine Kinderbetreuung gesorgt und Speisen und Getränke wie zum Beispiel spezielle Cocktails oder exotische Gerichte aus fair gehandelten Lebensmitteln werden angeboten. Beginn ist Freitag um 18 Uhr und Samstag um 15 Uhr. Jeweils ab 20 Uhr gibt es Live-Musik – am 17. September spielt die Band Balla Balla und am 18. September die Band Tramfahrt.

Am Montag, 20. September, und Donnerstag, 23. September, beleuchten jeweils ab 19 Uhr Vorträge die Themen Nachhaltigkeit und Fairtrade in der Automobilindustrie. Lara Louisa Siever von Inkota macht am Montag den Anfang und wird in ihrem Vortrag Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen, die mit dem Abbau von metallischen Rohstoffen für die Produktion von E-Autos einhergehen, illustrieren. Sie präsentiert außerdem die Ergebnisse von Inkotas Analysen der Nachhaltigkeits-Performance von (E-)Auto-Herstellern und analysiert die potenzielle Wirkung des Lieferkettengesetzes auf automobile Lieferketten. Die Perspektive eines großen, deutschen Automobilherstellers auf das Thema Nachhaltigkeit werden am Donnerstag Klaus Ruhland, Leiter Konzernnachhaltigkeit, und seine Kollegin Duygu Rosendahl, aus dem Bereich Einkauf, der Daimler AG in ihrem Vortrag präsentieren. Beide Vorträge finden voraussichtlich online und live für das Publikum in der Stadtkirche statt. Vor und nach beiden Vorträgen kann außerdem die dazu passende Ausstellung „Elektromobilität – Umsteigen bitte! Für eine global gerechte Verkehrswende" angeschaut und jeweils mitdiskutiert werden. Die Roll-up-Ausstellung ist bereits ab dem 2. September im Foyer des Rathauses der Stadt Tuttlingen zu sehen.

Am Samstag, 25. September, gibt es dann den Fairen Markt in und um die Stadtkirche. Von 11 bis 15 Uhr präsentieren sich dort verschiedene Initiativen und Unternehmen aus dem Fairtrade-Netzwerk in Tuttlingen mit Ständen und Aktionen. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm in der Stadtkirche und man kann bei einer kleinen Testfahrt ein Lastenrad ausprobieren. Ein warmes Essensangebot – gekocht zusammen mit Geflüchteten – Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke sowie das Musiktrio „4Fun“ rund um Marco Schorer runden das Angebot ab. Traditionsgemäß folgt auf den Markt am Sonntag ein Gottesdienst in der Stadtkirche – Besonderheit in diesem Jahr ist die musikalische Unterstützung durch die Musikgruppe Benissez.

Den Abschluss der Woche macht Frank Herrmann am Donnerstag, 30. September, mit seinem Vortrag „Overtourism, Klimawandel, Corona – wohin steuert der Tourismus?“ ab 19 Uhr in der Stadtkirche.

Passend dazu sind das neu erschienene Buch „Green travelling – Einfach nachhaltig reisen: Urlaubsziele & Planung von A bis Z“ von Julia-Maria Blesin und weitere Titel im Aktionszeitraum in der Buchhandlung Greuter erhältlich.

In der Zeit vom 6. bis 30. September präsentiert die Stadtbibliothek Tuttlingen eine Medienausstellung zur Fairen Woche. Im ersten Obergeschoss eine große Auswahl von aktuellen Medien rund um die Themen Nachhaltigkeit, Upcycling, Zero Waste, Mobilitätswende und Fairer Handel. .

Es gilt die 3G-Regelung für Besucher ab sechs Jahren bei allen Veranstaltungen.