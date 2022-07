Die Fachhochschulreife in der Tasche

Nach den Abschlussprüfungen am Kaufmännischen Berufskolleg II und am Berufskolleg II für Gesundheit und Pflege der Fritz-Erler-Schule erhielten 52 Schülerinnen und Schüler die Fachhochschulreife. Laut Mitteilung der Schulleiting bekamen sieben Schülerinnen und Schüler nach den entsprechenden Zusatzprüfungen den Abschluss des „Staatlich geprüfte Wirtschaftsassistenten“ und acht den Abschluss als „Staatlich geprüfte Assistenten im Gesundheits- und Sozialbereich“ verliehen.

Wie die Verwaltung weiter mitteilt, werden an Berufskollegs vertiefte allgemeinbildende Inhalte, aber auch fachtheoretische und fachpraktische Inhalte vermittelt. In Tuttlingen ist dies im kaufmännischen und im Bereich Gesundheit und Pflege möglich. Über die Berufskollegs II kann an der Fritz-Erler-Schule sodann die Fachhochschulreife und damit eine entsprechende Hochschulzugangsberichtigung erworben werden. Dadurch können Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss über diesen praxisorientierten Weg einen besseren Einstieg in eine Berufsausbildung oder eine Studienberechtigung erreichen.

Schulleiter Rainer Leuthner verabschiedete und beglückwünschte die Berufskollegiaten und bedankte sich bei allen Beteiligten, die diesen Erfolg unterstützen. Als Jahrgangsbeste absolvierte Talia Tamar Storch mit einem Schnitt von 1,1 das Berufskolleg in der Fachrichtung „Pflege“.