Die evangelische Kirchengemeinde macht wieder Präsenzgottesdienste

Ab dem kommenden Wochenende lädt die evangelische Kirchengemeinde wieder zu den Gottesdiensten in ihren Kirchen ein. Nachdem die Inzidenzzahlen in den letzten Wochen deutlich gesunken sind, feiern die Christen gemeinsam unter strenger Beachtung der Infektionsschutzkonzepte, also mit medizinischen Masken, mit Abstand, ohne Gesang und mit Teilnehmendenlisten zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten. Vor allem auch beim Betreten und Verlassen der Gotteshäuser halten wir Abstand, um uns gegenseitig zu schützen. Für diejenigen, die noch nicht kommen möchten, bieten wir weiterhin unsere digitalen und gedruckten Alternativen an. So wollen wir in diesen kargen Zeiten Hoffnung, Trost und Zuversicht aus der Botschaft der Bibel weitergeben.