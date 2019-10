Die ersten Acts des Honbergsommers stehen fest

Die ersten Acts des Honberg-Sommers 2020 stehen fest. Der Vorverkauf startet am Samstag, 19. Oktober.

Den 26. Honberg-Sommer (10. bis 26. Juli) eröffnet am Freitag, 10. Juli, die Metallrockband Beyond The Black um Sängerin Jennifer Haben (“Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“). Außerdem steht bereits fest, dass es 2020 wieder eine „schwarze Nacht“ geben wird: Den letzten Abend im Festivalzelt bestreiten am Samstag, 25. Juli, die Bands Russkaja und Feuerschwanz. Und schließlich steht das LineUp der A Cappella Nacht: Am Sonntag, 19. Juli, gastieren Viva Voce und LaLeLu auf dem Honberg. Tickets gibt es ab Samstag, 19. Oktober, 10 Uhr, im vergünstigten Presale bei der Ticketbox in Tuttlingen, unter www.honbergsommer.de, per Telefon unter 07461 / 91 09 96 und an allen Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg.