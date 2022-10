Die düstere Zukunft der afghanischen Frauen

Am Dienstag, den 25. Oktober, liest Natalie Amiri im Rahmen des Tuttlinger Literaturherbsts 2022 in der Stadthalle aus ihrem Buch. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets sind bei den Vorverkaufsstellen der Tuttlinger Hallen und des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Ticketbox in der Königstraße 13 sowie online erhältlich. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. (07461) 910996 eingerichtet.