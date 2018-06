„Die Chemie hat immer gestimmt“

Ist die Ausbildung für mich wirklich die richtige? Diese Frage stellen sich Jugendliche oft erst, nachdem sie schon eine Stelle angetreten haben. Damit Jugendliche ihre Ausbildung nicht ohne zu überlegen abbrechen, gibt es seit 2009 die Initiative „VerA – Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“ des Senior Experten Services (SES) aus Bonn. Der Tuttlinger Rolf Wiesendanner bringt seit April 2012 als Regionalkoordinator vor Ort Jugendliche mit Betreuern zusammen, die ihnen helfen, ihre Zukunftspläne zu überdenken. SZ-Redakteurin Dorothea Hecht hat mit ihm gesprochen.

SZ: Herr Wiesendanner, Sie haben im vergangenen April im Gränzboten von Ihrer Arbeit berichtet. Konnten Sie inzwischen einigen Jugendliche helfen?

Rolf Wiesendanner: Ja, seit April haben wir in unserer Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 15 Anforderungen zur Begleitung erhalten. Eine ist abgeschlossen, zwei Jungs sind abgesprungen und waren trotz vielfältiger Bemühungen auch nicht davon abzubringen. So laufen derzeit noch zwölf „Tandems“ in 1:1-Begleitung. Erwähnen möchte ich noch, dass die Begleitung für den Jugendlichen und den Ausbildungsbetrieb kostenlos ist.

SZ: Haben Sie auch genügend Begleiter für die Jugendlichen gefunden?

Wiesendanner: Seit April 2012 haben sich zusätzlich fünf sogenannte Senior Experten neu registrieren lassen und drei weitere, die 2013 in den Ruhestand gehen, sind bereit, einzutreten. Weitere Senior Experten dürfen sich gerne bei mir melden, wir sind immer auf der Suche.

SZ: Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen guten Begleiter aus, was muss er können, um eine Stütze für die Jugendlichen zu sein?

Wiesendanner: Begleiter sind Männer und Frauen im Ruhestand, die jahrzehntelange Lebens- und Berufserfahrung mitbringen und optimalerweise wissen, wie Chefs ticken, wie der Ton im Betrieb ist, an welche Regeln man sich halten muss und welche Schwierigkeiten im Betrieb oder in der Berufsschule auftreten können. Sie treffen sich regelmäßig mit den Jugendlichen und besprechen, welche Schwierigkeiten bestehen und was gemeinsam erreicht werden soll. Die Begleiter unterstützen, wenn Lücken vor den Prüfungen zu stopfen sind und helfen, den richtigen Ton zu finden, wenn es Streit mit Kollegen oder dem Chef gibt. Sie hören zu, machen Mut, geben Ratschläge - nicht von oben herab, sondern als gleichberechtigte Partner. Alles, was während der Begleitung besprochen wird, bleibt absolut vertraulich.

SZ: Woher wissen Sie, dass die „Chemie“ zwischen Begleiter und Jugendlichem stimmt? Kann sie auch einmal nicht passen?

Wiesendanner: Das habe ich bisher noch nicht erlebt, könnte aber durchaus passieren. Dann muss eine andere Begleitperson beauftragt werden. Der SES und ich bestimmen den Senior Experten, der sich dann mit dem Jugendlichen zum Kennenlernen trifft und die Problematik bespricht. Außerdem wird vereinbart, wie die Begleitung ablaufen soll. Der Senior Experte berichtet regelmäßig der Zentralstelle in Bonn und mir über die Fortschritte. Vor Weihnachten habe ich mich sehr gefreut, Informationen über die Entwicklung im Betrieb oder verbesserte Noten in der Schule zu hören.

SZ: Wie unterstützen Sie die Senior Experten?

Wiesendanner: Durch die Organisation von Erfahrungsaustauschen in der Region. Auch durch die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsberatern der IHK, der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit. Auch Feedback-Gespräche mit den Begleitern gehören dazu und bei Problemen bin ich Ansprechpartner für die Senior Experten, Auszubildenden und Betriebe.

SZ: Sie haben erwähnt, dass zwei Jugendliche trotz Ihrer Hilfe die Ausbildung abgebrochen haben. Woran lag das?

Wiesendanner: Der erste hat sich zwar angemeldet, dann ist er aber „abgetaucht“, hat sich von der Familie und Freunden verleugnen lassen und ist dann weggezogen. Der zweite hat mit Zustimmung der Eltern einen anderen Arbeitsplatz – keine Lehrstelle mehr – angenommen. Ob sie jemals wieder eine Ausbildung machen, ist nicht bekannt. Ich befürchte: nein.

SZ: Was kann VerA in diesem Jahr noch erreichen?

Wiesendanner: Wichtig ist, den Bekanntheitsgrad weiter auszubauen. Eine positive Begleitung bringt auch erfolgreiche Mund-zu-Mund-Werbung - so laufen in einer Berufsschule in Villingen-Schwenningen jetzt mehrere Begleitungen. Im Moment konzentrieren wir uns auf den Bezirk Villingen-Schwenningen-Donaueschingen, dadurch kommt es vor, dass Senior Experten noch keine Anfrage bekommen haben. Durch weitere Aktivitäten im Bezirk Tuttlingen/Heuberg/Rottweil hoffe ich aber, dass von dort mehr Anforderungen kommen.

Weitere Infos zur Initiative finden Sie unter www.ses-bonn.de oder Sie wenden sich direkt an Rolf Wiesendanner. Er ist per Telefon unter 07461/ 162132 zu erreichen oder per E-Mail unter schwarzwald@vera.ses-bonn.de.