Sieben von elf Ortschaftsräte für Nendingen sind bei den Wahlen am Sonntag in ihren Ämtern bestätigt worden. Stimmenkönig wurde CDU-Ortschaftsrat und Ortsvorsteher Franz Schilling (1863 Stimmen). Die CDU gewann einen Sitz dazu, die Freien Wähler verloren einen. Die SPD/Offene Nendinger Liste hat wie bisher zwei inne. Die Tierschutzallianz schaffte es nicht in das Gremium.

Die Wahlbeteiligung betrug 63,9 Prozent. 1459 Wähler vergaben insgesamt 14 385 Stimmen. Diese entfielen mit 52,6 Prozent auf die CDU (7563 Stimmen). Die Freien Wähler erhielten 23,4 Prozent (3350), die SPD/OffNeL 20,4 Prozent (2938). Die Tierschutzallianz bekam 3,7 Prozent (534).

Doch die Kommunalwahlen sind eine Persönlichkeitswahl. Deshalb hier der Blick auf die Stimmvergaben für die einzelnen Kandidaten.

CDU: Die Fraktion trat diesmal mit zehn Kandidaten an und holte sich sechs Sitze, einen mehr als bislang. Franz Schilling erhielt 1863 Stimmen (2014: 1740). Xaver Schilling bekam 1010 (2014: 979). Auf Jörg Schwarz entfielen 948 (2014: 1127). Janne Guddei zieht neu ins Gremium ein, er bekam 801 Stimmen. Martin Berchtold wurde mit 683 Stimmen wiedergewählt (2014: 820). Ebenfalls neu ist Daniel Milkau (602). Nicht mehr gewählt wurde Ilse Schnepf. Sie erhielt 422 Stimmen (2014: 426) und landete bei der CDU auf Position acht. Insgesamt bekam die CDU 6,3 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl vor fünf Jahren.

Freie Wähler: Auf sie entfielen 3350 Stimmen (2014: 4463), damit verlor die Fraktion einen Sitz. In Prozent ausgedrückt verloren die FW 8,1 Prozentpunkte. Nunmehr sind drei FW-Räte im Ortschaftsrat. Allerdings trat von den vier Ortschaftsräten mit Thomas Webler nur noch einer an. Er bekam 903 Stimmen (2014: 573). Nicht mehr kandidierten Klaus Braun (2014: 886), Stephanie Schwarz (2014: 677) und Daniel Schnell (2014: 474). Neu ins Gremium gewählt wurden Heike Hauser (592 Stimmen) sowie Ralf Huber (446).

SPD: Keine Änderungen gab es bei der SPD. Edmund Stadler wurde mit 758 Stimmen wiedergewählt (2014: 936), Rosmarie Szymanski erhielt 515 (2014: 692). Insgesamt entfielen 2938 Stimmen auf die SPD (2014: 3158). Das ergibt im Vergleich zu 2014 ein Minus von 1,8 Prozent.

Die Tierschutzallianz trat mit drei Bewerbern an. Sie erhielt 3,7 Prozent (534 Stimmen). Diese entfielen auf Thomas Mosmann (206 Stimmen), Ricardo Reichenbach (172) und Arne Scehaller (156).

Franz Schilling sprichtsich mit den Kollegen ab

Franz Schilling ist mit dem Ergebnis für die CDU sowie mit seinem „sehr zufrieden“, wie er sagt. „Wir hatten diesmal nur zehn statt elf Kandidaten auf der Liste, und haben damit einen Sitz mehr geholt.“ Zum jetzigen Zeitpunkt äußert er sich nicht dazu, ob er erneut als Nendinger Ortsvorsteher kandidiert. Schilling: „Das möchte ich mit den Kollegen besprechen.“ Gewählt wird am 26. Juni. Sein Lob geht quer durch alle Listen und Fraktionen, wenn er sagt, dass der Ortschaftsrat in den vergangenen fünf Jahren gut zusammengearbeitet habe: „Wir sind eine Truppe gewesen.“