„Die Begeisterung muss groß sein“

Andere würden an solch einer Mammutaufgabe verzweifeln – doch Familie Girrbach, Betreiberfamilie des Deutschen Dampflok- und Modelleisenbahnmuseums in Tuttlingen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jahrelanger Kleinarbeit Gebäude und Gelände zwischen Tuttlingen und Möhringen auf Vordermann zu bringen. Sabine Krauss hat mit Werner-Patrick Girrbach, Sohn der Betreiberin Ingrid Girrbach, über bereits Bewältigtes, noch Anstehendes und Visionen gesprochen.

Herr Girrbach, das Dampflokmuseum ist dieses und nächstes Wochenende noch geöffnet, dann ist die Saison vorbei. Wie lief das Jahr 2015 aus Ihrer Sicht?

Wir haben viel gearbeitet und konnten die Dinge umsetzen, die wir uns vorgenommen hatten. 2015 stand die Sanierung der Fassade sowie der Austausch der großen Fensterfronten an. Drei davon sind bereits eingesetzt, vier weitere folgen noch vor dem Winter. Damit sind wir schon wieder einen großen Schritt weiter.

Von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz haben Sie 50000 Euro bekommen – reicht diese Summe für diese Investitionen?

Bei weitem nicht. Allein für die Fassade haben wir mit Ausgaben von 150000 Euro gerechnet – nun liegen die Kosten bei rund 200000 Euro. Als die Arbeiten losgingen, hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die Fenster und auch viele Balken viel morscher waren als gedacht. Auch mussten wir im Bodenbereich sechs statt drei Fundamente machen lassen. Es ist generell so, dass wir vieles privat finanzieren müssen. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden. Und um die Ausgaben zu kompensieren, versuchen wir vieles mit ehrenamtlichen Helfern zu leisten.

Woher stammen diese Helfer?

Es gibt in Tuttlingen und Umgebung einige, die regelmäßig mithelfen, darüber sind wir sehr dankbar. Dann gibt es immer wieder mal Aktionen mit Schülern und Jugendlichen, wie zum Beispiel die 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend, oder auch mal ein Projekt wie mit der Caritas und Tuttilla. Oder auch mit dem Otto-Hahn-Gymnasium, als Schüler eine Dampflok mit Rostschutz und Farbe lackiert haben.

Gab es sonst etwas Neues?

Ganz neu ist, dass wir das Dampflok-Museum auch als Event-Location anbieten. Im September fand bereits ein 60. Geburtstag auf dem Gelände statt, für nächstes Jahr ist bereits eine Firmenfeier angefragt sowie eine Hochzeit gebucht.

Welche Vorhaben stehen für das kommende Jahr an?

2016 soll das Hauptgebäude einen neuen Verputz bekommen. Bevor wir uns an den Innenbereich machen, müssen wir zuerst die Substanz der Gebäude retten. Es gibt immer wieder Leute, die sagen ,warum kümmert ihr euch nicht zuerst einmal um die Lokomotiven?’. Aber es ist einfach so, dass wir zuerst die Gebäude auf Vordermann bringen müssen. Für 2017 haben wir uns dann die Stahltore des Ringlokschuppens vorgenommen – hier muss abgestrahlt und grundiert werden, auch neue Scheiben brauchen wir.

Mal ehrlich: Wie schaffen Sie es angesichts solcher Aufgaben, Ihren Elan und Enthusiasmus aufrecht zu halten? Andere hätten solch ein Projekt, das einem Fass ohne Boden gleicht, schon längst aufgegeben...

Es ist die Begeisterung von klein auf. Unsere Eltern haben sich das zusammen aufgebaut. Nach dem Tod unseres Vaters hat unsere Mutter mit der Renovierung des Bahnbetriebswerks begonnen. Meine Schwester und ich sind von klein auf da hineingewachsen. Die Begeisterung muss groß sein, sonst könnte man es nicht machen, das ist keine Frage. Wir wollen uns nicht übernehmen, wir nehmen uns jedes Jahr ein paar Arbeiten vor und kommen so Stück für Stück voran. Motivation erhalte ich auch dadurch, dass man die Fortschritte unserer Arbeit sieht.

Sie wohnen in der Nähe von Pforzheim – wie oft pendeln Sie nach Tuttlingen?

Zwischen dem 1. Mai. wenn wir nach der Winterpause wieder öffnen, und dem Saisonende bin ich fast jedes Wochenende in Tuttlingen. Dazu kommen immer wieder Sondertermine unter der Woche, da wir ja auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten Führungen anbieten, etwa für Schulklassen oder auch Firmen. Auch freie Tage und meinen Urlaub verbringe ich oft im Museum, um Liegengebliebenes zu erledigen. Die Fahrten sind natürlich auch aufwändig, aber wie schon gesagt: Die Begeisterung muss stimmen, es ist einfach ein Lebenswerk.

Am Wochenende beteiligen Sie sich am Donautalbahn-Jubiläum. Was ist im Dampflokmuseum geboten?

Geöffnet haben wir am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Die Sonderaktionen finden allerdings nur zum Jubiläumstag am Samstag statt. Wir bieten um 14, 15.30 und 17 Uhr drei Führungen an, die in sonst nicht zugängliche Bereiche des Museums führen.

Das ist vor allem das obere Stockwerk des Verwaltungsgebäudes, das eine Besonderheit verbirgt, die es nur noch bei uns gibt: zwei riesengroße Wassertanks aus Stahl, die früher zum Befüllen der Loks im Einsatz waren. Riesige Rohre führen unterirdisch zu den Wasserkränen an den Schienen. Desweiteren gibt es am Samstag im Anschluss an die Führungen Dampflok-Fahrten über das Gelände. Auch bewirten wir, es gibt Dampfloksteaks sowie Kaffee und Kuchen.