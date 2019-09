Die Begegnungen mit Bex für 2020 stehen

Im Rahmen der Feiern zu 40 Jahre Städtepartnerschaften mit Bex ist die Kommission aus der Partnerstadt in der französischsprachigen Schweiz Gast in Tuttlingen gewesen. Deren Mitglieder mit Brigitte Breinlinger und Angelica Corthay an der Spitze trafen sich zu einer Arbeitssitzung, um Begegnungen und Austausche für das Jahr 2020 zu besprechen.

So sind von den beiden Städten definitiv geplant: Ein mehrtägiger Besuch der Tuttlinger Senioren in Bex , ein Jazzkonzert der Musikschule im Mai in Tuttlingen, der Austausch eines Praktikanten und einer Praktikantin der Stadtverwaltung bei der Gemeindeverwaltung Bex, im Januar eine Jubiläumsausstellung der Galerie Bernhardt in Bex sowie die große in der ganzen Schweiz vielbeachtete Kunstausstellung „Bex et Arts“, die im kommenden Jahr von einer Tuttlinger Delegation besucht wird. An dieser Ausstellung sind Werke der Künstler Anja Luithle und Markus Gaudion zu sehen.

Die beim Stadtfest auf der Wohnbau-Bühne aufgetretene Musikgruppe „The Soundtouch“ wäre bereit, nächstes Jahr mit einer Musikgruppe aus Tuttlingen ein gemeinsames Konzert in den Bexer Salzminen zu veranstalten. Eingebracht wurde auch der Wunsch der Hermann-Hesse-Realschule auf einen Schüleraustausch mit Bex. Ein Einstieg dazu könnte eine Klassenfahrt mit Schullandheimaufenthalt im Chalet von Arvalesse sein.

Alfons Schwab aus Tuttlingen will am 11. Oktober entlang der Weimarstraße unter dem Titel „Tuttlingen blüht auf“ eine Blumenzwiebelpflanzaktion initiieren und hat daher die Anfrage gestellt, ob sich die Partnerstädte mit einer symbolischen Aktion beteiligen könnten. Auch sind Überlegungen in der Diskussion, ob man in Tuttlingen in geeigneter Lage einen Weinberg mit Reben aus Bex realisieren könnte, zumal es schon in früheren Zeiten schon einmal einen Weinberg in der Donaustadt gegeben hatte.

Das Wiedersehen mit den Bexer Freunden wurde mit einem ausgiebigen Besuch des Stadtfestes ausgestaltet. Außerdem erlebten die Bellerins die „Kristallwelten“ in Dietingen und den neuen Thyssen-Krupp-Turm in Rottweil.