Gegen einen holprigen Ausbildungsstart: Was tun, wenn es Probleme gibt?

Neben Katja Haid, die für die Landkreis Konstanz, Tuttlingen und Rottweil zuständig ist, hat die HWK in Alexandra Hagen-Ettl eine zweite Ausbildungsbegleiterin. Sie betreut die Azubis im Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Kreis Waldshut. Katja Haid ist telefonisch erreichbar unter 07531/ 205346 oder per Email an katja.haid@hwk-konstanz.de. Die Telefonnummer von Alexandra Hagen-Ettl ist 07721/ 998815. Die Email-Adresse ist alexandra.hagen-ettl@hwk-konstanz.de