Die ASV Tuttlingen sucht neuen Vorsitzenden

Als sich am Freitagabend etwa 50 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung die ASV Tuttlingen im Tennisheim des TC RW Tuttlingen versammelt haben, da hat zunächst alles nach einer normalen Sitzung ausgesehen. Langjährige Mitglieder wurden geehrt, die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres gewürdigt und die einzelnen Abteilungen verlasen ihre Jahresberichte. Doch kurz vor den Neuwahlen und Bestätigungen der einzelnen Ämter überrascht der bisherige Vorsitzende, Boban Ivanovic, die Mitglieder mit der Ankündigung von seinem Rückzug.

Aufgrund zusätzlicher beruflicher Belastungen, die sich kurzfristig ergeben hätten, sieht sich der 45-Jährige nicht mehr in der Lage, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Bevorstehende Auslandsreisen seien aus seiner Sicht nicht vereinbar mit den Verpflichtungen, denen er als Vorsitzender bisher nachkommen musste. Ivanovic hatte vor sechs Jahren den Vorsitz die ASV übernommen und hofft, dass in seiner Amtszeit die einzelnen Abteilungen des Vereins näher zusammengerückt sind.

Viele Optionen durchgespielt

Nachdem mit Claudia Kraut eine neue zweite Kassenprüferin und Andreas Prizkau als neuer Jugendleiter einstimmig gewählt worden waren, begann die Suche nach einem Kandidaten für den Vorsitz des Vereins. Verschiedene Optionen werden durchgespielt und im Plenum versucht, einzelnen Mitgliedern den Posten schmackhaft zu machen. Doch so kurzfristig konnte sich niemand zu einer Kandidatur durchringen. Auch die zweite Vorsitzende, Tanja Rothfuß, wollte den Vorsitz nicht übernehmen.

Als sich nach einer kurzen Pause und dem obligatorischen Gruppenfoto keine kurzfristige Lösung ergeben hatte, beschloss der Vorstand, in sechs Wochen eine außerordentliche Hauptversammlung abzuhalten, in der die Führungsfrage entschieden werden soll. Fest steht derweil schon, dass das Familienfest der ASV in diesem Jahr am Samstag, 14. Juli, stattfinden wird.