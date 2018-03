Die Apis laden zu „Abenden mit Tiefgang“ ein

Die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) und die Apis – Evangelische Gemeinde Tuttlingen, laden von Sonntag, 11., bis Samstag, 17. März, zu „Prochrist Live 2018“ ins Haus der Gemeinschaft, in der Schaffhauser Straße 13/1, ein. Jeweils ab 19.30 Uhr geht es dabei um die Auseinandersetzung mit zentralen Glaubens- und Lebensfragen: „An was glauben wir? Ist an Jesus und der Bibel irgendwas dran? Was ist das für ein Schöpfer und Vater, von dem Christen reden?“ Mit musikalischen Beiträgen, Interviews, Impulsvorträgen und künstlerischen Elementen, die aus der Leipziger Kongresshalle am Zoo nach Tuttlingen übertragen werden, gibt „Prochrist Live“ Antworten und lädt ein zum weiteren Nachfragen.

„Jeder ist willkommen. Auch Menschen, die Kirche, Glauben oder Religion kritisch gegenüberstehen, haben an den Abenden die Chance, eine neue Sicht darauf kennenzulernen“, sagt Martin Schrott, Pastor der Apis in Tuttlingen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen: www.eurewebsite.de oder