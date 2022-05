Die Galerie der Stadt Tuttlingen lädt am Dienstag, 31. Mai, um 18 Uhr zu einer Veranstaltung mit der Pianistin und Pädagogin Henriette Gärtner, die in Neuhausen ob Eck aufgewachsen ist, ein. Im Rahmen der Ausstellung „Karlheinz Müller – Zeitlose Bilder“ tritt sie unter dem Motto „Rhapsody in Gallery“ mit dem Publikum in einen Dialog über Musik, um dabei gleichzeitig eine Verbindung zu den ausgestellten Werken zu ermöglichen.

Der Dialog ist prozessorientiert und bildet den Abschluss eines Vermittlungsprojektes, das sie am selben Tag mit Schülern der 4. Klasse der Karlschule Tuttlingen durchführt. Im Mittelpunkt des Dialogs steht die Ausdruckskraft der Musik mit ihren verschiedenen Facetten in Bezug auf Gefühle, Stimmungen und Dynamiken. Damit verknüpft Henriette Gärtner stets auch die Frage nach den Berührungspunkten mit der bildenden Kunst. Selbstverständlich kommen die Zuhörer auch in den bei Henriette Gärtner erwarteten musikalischen Genuss. Der Eintritt kostet 15 Euro.