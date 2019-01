Alle was wir im Deutschunterricht gelernt, manchmal unter Zuhilfenahme des Dudens nachgeschlagen und vertieft haben, vergessen? Der Kabarettist und Dialekt-Experte Konrad Beikircher hat dem Publikum am Freitagabend in der Angerhalle in Möhringen mit liebenswürdigem Spott, Selbstironie und Witz, rasant und eindrücklich die Augen geöffnet.

Mit seinem Programm „Passt schon“ taucht er in die Tiefen der mannigfaltigen Dialekte ein, insbesondere dem Rheinischen, und präsentiert charmant einen ungewöhnlichen Rhetorik-Kurs abseits der Duden Grundlagen.

„Ich wollte Sie herzli(s)ch willkommen g(j)eheißen haben“, forderte Beikircher das Publikum auf, ihm „dem Einzigsten, dem Allereinzigsten, ja, dem Einzigsten überhaupt“, Vertreter des Missionsvereins Rheinische Sprache, auf dem amüsanten und wilden Ritt durch die dialektischen Eigenheiten zu folgen. Dabei streifte der studierte „Zychologe“ genüsslich auch typische Merkmale der österreichischen, bayrischen, Südtiroler – und unter Bezug zum Veranstaltungsort der schwäbischen Sprache. Und natürlich bekam die Ausdrucksweise der rechtsrheini-schen Bewohner sowie die mentale Eigenheit der Westfalen genauso ihr Fett ab.

Recht schnell kristallisierte sich am Freitag-abend heraus, wo die ganz großen Fans der rheinischen Sprache saßen. Der scheinbar ohne Luft zu holende und ohne „Punkt und Komma“ in rasantem Tempo loslegende Wort-Akrobat schaffte es mühelos, die eine Hälfte der Besucher der Angerhalle von Beginn an restlos zu begeistern. Sie wischten sich bei den vielseitigen Geschichten und Anekdoten zur rheinischen Mentalität und Sprache die Lachtränen aus den Augen, spendeten spontanen Applaus.

Die andere Hälfte hingegen fragte sich angesichts der ständig wechselnden Themen, der zum Teil langatmigen, ausschweifenden Erklärungen zum rheinischen „Universum“, den Geschichten zum rheinischen Leben, „dat dat dat darf?“ (dass, das das darf?). Konrad Beikircher, der aus Südtirol immigrierte Rheinländer, der selbsternannte Rheinlandflüsterer und sprachlicher „Imis-Schutzpatron“ darf das, „denn das zeugt von hoher Intelligenz, wenn bei der Aussprache Energie gespart wird“, so Beikircher und fing so auch diejenigen ein, die zunächst noch zögernd seinen erfrischenden, nie be-leidigenden Ausführungen folgten.

„Was ich noch gesagt haben wollte“, Konrad Beikircher machte es seinem Publikum in dem vierzehnten Teil seiner Rheinischen Trilogie jedoch nicht immer leicht. Locker flo-ckig drauflos plaudernd sprang er ständig zu völlig anderen Themen, um irgendwann augenzwinkernd festzustellen, dass er sich irgendwie „vergaloppiert“ hatte. Sich selbst fragte, wie und warum er überhaupt auf das gerade angesprochene Thema kam, um dann wieder zum Ausgangspunkt zurück zu kommen.

Die Konzentration ließ nach

Das Publikum war gefordert, und es war nicht immer einfach, seinen ausufernden Folgerungen zu den rheinischen fünf unterschiedlich ausgesprochenen „g’s“ zum Beispiel zu folgen. Besonders nach der Pause ließ die eine oder andere Konzentration bei den Besuchern nach. Doch das Programm, gespickt mit den Alltagsscherzen, die die rheinische Sprache, Kultur, das alltägliche Leben so besonders machen, überzeugte das Publikum der Angerhalle schlussendlich.

Als Beikircher dann nach der mit viel Beifall eingeforderten Zugabe die Geschichte eines Freundesbesuches, der ihn mit „Ach du bisses, dat hätt heut so ein schöner Tag werden können“ erzählte, waren sich (fast) alle einig: Es war ein schöner Tag, beziehungsweise Abend.