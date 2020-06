Diakonieladen „KaufKultur“ hat wieder geöffnet

Der Diakonieladen „KaufKultur“ in Tuttlingem hat nach der coronabedingten Schließung wieder geöffnet. Die Leiterin Heike Dürnberger freut sich, dass nach der langen Dauer der Schließung der Diakonieladen wieder geöffnet ist. „Aufgrund der fehlenden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen können wir leider nur von 10 bis 14 Uhr öffnen“, so Dürnberger, „wir benötigen dringend neue Freiwillige für den Verkauf.“

Es hat einige Zeit gedauert, bis das Ladengeschäft entsprechend den geltenden Hygienerichtlinien und Abstandsregeln umorganisiert war. Auch beim Betreten des Diakonieladens ist das Tragen eines Mundschutzes für alle Kunden verpflichtend. Trotz der Corona-Pandemie hat der Laden in den vergangenen Monaten viele und hochwertige Spenden an Bekleidung und Haushaltswaren erhalten. Das Lager ist voll. Daher können zu den Öffnungszeiten Kleiderspenden nur noch in geringen Mengen angenommen werden. Die Entgegennahme von Großmengen und von Haushaltsauflösungen ist vorläufig nicht mehr möglich. Im Lebenswerk in der Föhrenstraße können deshalb ab sofort keine Kleiderspenden mehr abgegeben werden. Abholungs- oder Abgabetermine für Möbel und Haushaltsgegenstände können unter der Telefonnummer 07461 / 5020 oder per E-Mail an spenden-diakonieladen@web.de vereinbart werden.

Viele der Ehrenamtlichen, die bisher im Diakonieladen tätig waren, sind älter und stehen daher momentan nicht zur Verfügung. Deshalb werden weitere Freiwillige dringend gesucht, die bereit sind, sich für wenige Stunden in der Woche bei der Spendenannahme oder im Verkauf zu engagieren.