DGB sagt Kundgebung am 1. Mai ab

„Solidarität ist Zukunft“ lautet der diesjährige Aufruf der Gewerkschaften zum 1. Mai. Unter diesem Motto hätte auch der Tuttlinger DGB seine traditionelle Maikundgebung auf dem Marktplatz abgehalten. Doch auch hier macht Corona einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der, in Tuttlingen besonders hohen, Inzidenzwerte hat sich der DGB entschieden, die Kundgebung ausfallen zu lassen, teilt er in einer Pressemitteilung mit. „Wir nehmen Solidarität auch in diesem Fall ernst und möchten niemanden gefährden“, erklärt der Kreisverbandsvorsitzende Edmond Jäger.

Der 1. Mai dient traditionell dazu, sich über die aktuellen Ziele und der Gewerkschaften auszutauschen und Erreichtes gemeinsam zu bewerten. Dieses Jahr wäre in Tuttlingen neben dem Tarifabschluss der IG Metall auch die Tuttlinger Verkehrspolitik ein Thema geworden. Der DGB setzt sich in Tuttlingen dafür ein, dass die Pendler nicht zu den Leidtragenden der Verkehrswende werden und hat sich schon vor wenigen Tagen zur Erhöhung der Parkgebühren zu Wort gemeldet. „Wir befürworten den Ausbau des ÖPNV, dieser darf aber nicht mit einer einseitigen finanziellen Belastung der Arbeitnehmer einhergehen, die mit dem Auto nach Tuttlingen kommen“, so Edmond Jäger vom DGB.