DFB-Pokalspiel des FC Villingen gegen Schalke ausverkauft

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat seine Pflichtaufgabe im Verbandspokal beim Landesligisten FC Neustadt bravourös gemeistert. 6:0 hieß es nach 90 Minuten. Das DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 ist bereits ausverkauft.

Die Pläne des Landesligisten aus dem Hochschwarzwald waren vor 300 Zuschauern schon nach fünf Minuten Makulatur. Die Villinger markierten den so wichtigen frühen Führungstreffer. Der agile Kamran Yahyaijan überwand Torwart Giuliano Vitacca. In der 16. Spielminute fiel auch schon das 0:2. Leon Albrecht legte gekonnt für Nico Tadic ab und der hatte keine Mühe, das Leder zu versenken. In der 45. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, Albrecht war im Strafraum gefoult worden. Yahyaijan verwandelte vom Punkt zum 0:3. Der Oberligist ließ trotz einiger Wechsel den Fuß auf dem Gaspedal. Nedzad Plavic (53.), Jonas Busam (64.) und Thomas Kunz (71.) erhöhten auf 6:0.

Nullacht-Trainer Marcel Yahyaijan sagte: „Ein großes Lob an meine Mannschaft. Sie hat die Vorgaben eins zu eins umgesetzt. Wir dürfen uns nun eine ganze Woche auf den FC Schalke 04 freuen.“

Die Villinger empfangen die Schalker am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, in der ersten DFB-Pokalrunde. Laut Angaben des FC 08 Villingen ist die Partie in der MS Technologie-Arena mit 4992 Zuschauern bereits ausverkauft.