Deutschland gegen Schweden: Public Viewing in der Donau-Arena

Das Public Viewing zur Fußball-WM in Russland in der Donau-Arena in Tuttlingen läuft inzwischen schon länger als eine Woche. Besonders gut besucht war der abgesperrte Bereich auf dem Festplatz vor allem beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko (0:1). Nun heißt es für die Fans, nach dem verpatzten Auftakt der Löw-Elf in das Turnier zu zittern, denn nur ein Sieg beim Spiel am Samstag gegen Schweden (Anpfiff: 20 Uhr) bringt eine realistische Chance auf den Einzug in das Achtelfinale. Auch alle anderen WM-Spiele werden übrigens in der Donau-Arena gezeigt. Unser Bild von der Donau-Arena entstand beim Auftakt-Spiel der deutschen Elf.