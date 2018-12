Deutsche Topspieler schlagen in Tuttlingen auf

Alle Jahre wieder: Für die Tennis-Fans der Region ist es bereits ein fester Termin. Zwischen Weihnachten und Neujahr (26. bis 30. Dezember) findet in Tuttlingen erneut der mit 5000 Euro dotierte Aesculap-Cup statt.

Das Turnier gehört weiter zur Kategorie A 4 und ist in diesem Bereich einer der besten zehn Wettbewerbe in der nationalen Turnierszene in der laufenden Hallensaison. Das Teilnehmerfeld kann sich dementsprechend sehen lassen. Die an den Positionen eins bis 14 gesetzten Damen sind alle unter den Top 100 der deutschen Rangliste geführt. Steffi Bachofer (TC Bernhausen/38), Siegerin von 2016, führt das erlesene Feld mit Natalie Pröse (SC 1880 Frankfurt/41), Bojana Marinkovic (TC Ludwigsburg/46), Sina Hermann (SSC Karlsruhe/47), Carmen Schultheiß (TEC Waldau/63), Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München/65), Michele Erkens (TC Bredeney/66), Vanessa Pinto (TC Ludwigshafen-Oppau/74), Sarah Nikocevic (BASF TC Ludwigshafen/78), Celine Fritsch (TV Fürth/82), Anne Knüttel (TC Weiß-Blau Würzburg/84), Sabrina Rittberger (Münchner Sportclub/85), Julia Thiem (GW Luitpoldpark München/97) und Ana Maria Linsenbolz (TV Reutlingen/98) an.

„Das spricht für das Turnier. Wir rühren aber auch kräftig die Werbetrommel“, sagt Organisator Alexander Götz, der sich aber auch auf das gut besetzte Herrenfeld freut. Dies sei in der Spitze allerdings nicht ganz so gut wie bei den Damen besetzt. Neben Dominik Bartels (Wilhelmshavener THC/63), dem Sieger von 2016, sind auch Jakob Sude (TV Reutlingen/68), Christian Hirschmüller (BASF TC Ludwigshafen/75), Marvin Rehberg (Lehrter TC/86), Leopold Zima (TC Großhesselohe/87) sowie Robin Lang (TC Bad Friedrichshall/102), Hleb Maslau (TSV 1860 Rosenheim/103) und Moritz Dettinger (TEC Waldau/106) unter den beziehungsweise im Bereich der Top 100 zu finden.

Große Chancen werden den Spielern aus dem Landkreis nicht eingeräumt. Für Moritz Beck, Sebastian Knittel (beide TC RW Tuttlingen), Calvin Klaiber und David Romahn (beide TC RW Spaichingen) gehe es eher darum, Erfahrungen zu sammeln. Auch Gudrun Egle (TC RW Tuttlingen) werde das Hauptfeld wohl nicht erreichen. „Aber ich finde es klasse, dass sie es versucht“, sagt Götz.