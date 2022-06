Deutsche dominieren den Weltcupauftakt

Elea Börsig und Lisa Schmid von der TG Tuttlingen haben mit zehn weiteren Mitgliedern aus dem Bundeskader am Weltcupauftakt im Inlineskaten in Vuzenica/Slowenien teilgenommen. Am Wettkampfwochenende nahmen Sportler aus zehn Nationen teil.

Zum Auftakt wurde das Weltranglisten-Punkterennen ausgetragen. Bei anhaltendem Regen, am gesamten Wochenende wie im Vorjahr der Begleiter, gingen über 100 Athleten in verschiedenen Altersklassen an den Start.

Besondere Bedingungen herrschten im Regen, forderten spezielles Rollenmaterial und ein sensibles Fahrgefühl zum nassen Asphalt. Für die hart umkämpften vorderen Plätze hieß es trotz allem mit vollem Angriff die 39 Tore zu umfahren. Elea Börsig gelang dies gleich im ersten Durchgang mit Bestzeit bei den Frauen.

Im zweiten Durchgang holte ihre Kaderkollegin Mona Sing (Winnenden) auf, überholte sie und siegte in 55,32 Sekunden. Drei Zehntelsekunden dahinter (Gesamtzeit: 55,62s) belegte Elea Börsig den zweiten Platz, vor Manuela Schmohl (3./56,24s). Lisa Schmid wurde Fünfte (57,83s). Bei den Männern stand neben zwei Sportlern aus dem Bundeskader auch ein Läufer aus Spanien auf dem Podest. Jörg Bertsch fuhr mit einem komfortablen Vorsprung aus dem ersten Durchgang auf Platz eins (Gesamtzeit: 51,18s), vor Maximilian Löw (51,61s). Platz drei ging an David Alaiz Clerigo (51,71s).

Auch tags darauf, zum Weltcup selbst, wollte das Wetter nicht besser werden. Auch das Rennen in der Königsklasse wurde im Nassen gefahren. Auf einer Streckenlänge von 250 Metern mussten die Teilnehmer 38 Tore im ersten und 44 Tore im zweiten Durchgang durchfahren.

Was sich am Vortag auf den ersten Rängen abgezeichnet hatte, bestätigte sich im Weltcup. Der Sieg ging an an Mona Sing (55,93s), vor Elea Börsig (2./56,39s) und Manuela Schmohl (3./57,28s). Sinah Rogel sicherte Rang vier (58,06s). Lisa Schmid schob sich mit der viertbesten Zeit im zweiten Durchgang noch auf Rang fünf (58,26s) zum Fünffachsieg der deutschen Fahrerinnen. Bei den 51 gestarteten Männern teilten sich Sportler aus dem Bundeskader und dem spanischen Nationalteam die Spitzenplätze: Es siegte Noah Sing (51,46s), vor Jörg Bertsch (2./51,81s), erneut ging Rang drei nach Spanien: David Alaiz Clerigo (3./52,63s), vor Maximilian Löw (4./53,40s) aus Deutschland und dem Spanier Sergio Mendez Perez (5./53,66s).