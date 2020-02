Deutsche Bahn: Die Weichen seit 25 Jahren falsch gestellt?

Einst provozierte die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn neidische Blicke aus den Nachbarländern. Heute verärgern unpünktliche, defekte oder ganz ausfallende Züge und verkommende Bahnhöfe Bahnkunden in ganz Deutschland. Die Gründe dafür hat Publizist Arno Luik am Donnerstagabend auf Einladung des Rittergartenvereins in Stiefels Buchladen angeprangert.

„Das geplante Desaster der Deutschen Bahn“ beschreibt Luik in seinem Buch „Schaden in der Oberleitung“: Seit der Privatisierung vor 25 Jahren vernachlässige die Bahn sträflich die Instandhaltung ihrer gesamten Infrastruktur. Luik warnt davor, fatalistisch diese „Zumutungen“ zu akzeptieren. Für die Probleme gebe es Verantwortliche: Eine Riege von Bahnchefs hätte Geld, Energie und Planungskapazitäten in unsinnigen, prestige-trächtigen Großprojekten gebunden. Allen voran Stuttgart 21.

„Die Bahn erhält Milliarden für den Erhalt der Infrastruktur, doch sie lässt systematisch alles verkommen“, sagt Luik. Es sei lukrativer für den Konzern, das Geld anderweitig zu verwenden und abzuwarten, bis sich Reparaturen an Brücken oder Gebäuden nicht mehr lohnen. Jeder Neubau werde dann vom Steuerzahler mit 20 Prozent der Bausumme bezuschusst. Luik erinnerte an die Versprechen der Bahnchefs Heinz Dürr und Hartmut Mehdorn aus den 1990er-Jahren, mit Milliardenbeträgen die Bahnhofsgebäude auf dem Land als Visitenkarten für die Gemeinden herzurichten. Passiert sei nichts. Inzwischen hätte die Bahn allerdings manch einen Bahnhof, mit Gewinn, an die Kommunen verkauft.

Als Sohn eines Bahnhofvorstehers aus Königsbronn auf der Schwäbischen Alb hat Luik Jugend-Erinnerungen an schmucke Bahnhofshäuschen und Bahnpersonal mit Liebe zum Beruf: „Damals stellte man die Uhr nach dem Zug, und wenn der einmal drei Minuten Verspätung hatte, schämte sich der Zugführer.“

„Heute brauchen Sie länger von Tuttlingen nach Stuttgart als in den 90er-Jahren“ erklärte Luik den Zuhörern. Und die Veränderungen im Zuge von Stuttgart 21 seien noch nicht absehbar. Der Einschnitt kam mit der Privatisierung im Jahr 1994: „Laut Grundgesetz ist die Bahn dem Allgemeinwohl verpflichtet, aber wer an die Börse will, muss sexy sein“, ist Luiks Erklärung für den Sparkurs, der nun folgte, obwohl der Börsengang abgewendet wurde: Von 130 000 Weichen und Kreuzungen aus dem Jahr 1994 seien heute noch 70 000 übrig, und damit auch entsprechend weniger Überhol- und Ausweichmöglichkeiten mit Auswirkungen auf den Verkehr. Das Schienennetz sei in dieser Zeit von 40 000 auf 33 000 Kilometer geschmolzen, bei gleichzeitigem Ausbau des Straßennetzes von 600 000 auf 900 000 Kilometer. Und von ehemals 12 000 Gleisanschlüssen für Firmen existierten gerade noch 2300. Luik fragt die Verantwortlichen: „Wie sollen da Güter auf die Schiene?“

Auch bei ihren Neuanschaffungen setze die Bahn nur auf „Sparen“. Als „Rückkehr in die „Holzklasse“ bezeichnet Luik etwa den neuen ICE 4: mit unbequemen Rückenlehnen, schmaler gebaut und gleich nach dem Kauf wegen eventueller technischer Mängel wieder zurückgerufen.

Die Bahnchefs Dürr, Mehdorn und Grube, sieht Luik als „hochbezahlte erwachsene Azubis“ an, die „wohl auch ganz prinzipiell kein Interesse an der Bahn hatten“, aber beim Ausscheiden Millionen-Abfindungen kassierten. Dazu die Prestigeprojekte. Luik hält Stuttgart 21 aus verschiedenen Gründen für unsinnig und gefährlich: Ein funktionierender Bahnhof werde von 17 auf acht Gleise reduziert, die extreme Schieflage des Bahnhofs sei ein Sicherheitsrisiko – und der Brandschutz nicht in den Griff zu bekommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sei zwar durch die Proteste gegen das Projekt ins Amt gekommen. Doch er sei nicht bereit, die Ausstiegsklausel zu nutzen, die die Volksabstimmung bei einer Überschreitung der Kostengrenze von 4,5 Milliarden Euro beinhaltet hatte, sagte Luik.

Während im eigenen Land die Infrastruktur immer maroder wird, agiert die Bahn, toleriert von der Politik, laut Luik mit zahlreichen Tochterfirmen verstärkt weltweit. Die Hälfte des Jahresumsatzes – allerdings ohne erwähnenswerte Gewinne zu erzielen – hätten 2018 die Auslandsgeschäfte in 140 Ländern beigesteuert. Dabei investiere die Bahn etwa in E-Carsharing in Kopenhagen oder in diverse Bus-Linien, die in Ländern wie Portugal, Polen oder Dänemark den dortigen staatlichen Schienenverkehr bedrohten. „1,3 Millionen Tonnen Luftfracht und 2,17 Millionen Tonnen Seefracht hat der Konzern 2018 rund um die Welt bewegt“, sagte Luik. „Aber hierzulande hat die Bahn ihre ,Weiße Flotte’ auf dem Bodensee längst veräußert.“

Da konnte Christof „Stiefel“ Manz am Ende nur ein Fazit ziehen: „Wir müssen den Druck vor Ort erhöhen.“