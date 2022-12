Deutsch lernen an der Nähmaschine

Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe – bei der Caritas Region Schwarzwald-Alb-Donau steht das helfende Handeln das ganze Jahr im Mittelpunkt. Bei den Caritas-Projekten „Buntgut“ und „Fair statt Flucht“ sind die Bewahrung der Schöpfung und das nachhaltige Handeln mit dem bewussten Umgang mit Ressourcen ganz eng miteinander verknüpft.

Gerade das Upcycling-Projekt „Buntgut“ hat sich in Tuttlingen etabliert und bewährt. Die Caritas rief das Projekt im Herbst 2015 ins Leben, als die Flüchtlingswelle in Deutschland das dominierende Thema war. „Seither erhalten wir viel Unterstützung, sonst würde es das Projekt nicht mehr geben“, betonte Ulrike Irion, die Fachleiterin Solidarität der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau.

„Buntgut“ ist in Räumlichkeiten in der Jägerhofstraße in Tuttlingen untergebracht. Dort sind unter anderem Flüchtlinge oder Langzeitarbeitslose mit Projektkoordinatorin Britta Fodor im Einsatz. „Sprache und Nähen“ sind die wichtigen Schlagworte die sich wie ein roter Faden durch das Projekt ziehen. Deutsch zu lernen, die Deutschkenntnisse vertiefen und parallel das Nähen erlernen ist eines der Ziele von „Buntgut“. Und: Die Mitarbeiter verwerten in kreativer Handwerksarbeit nicht mehr gebrauchte und abgegebene Textilien zu neuen Textilprodukten – beispielsweise werden Werbebanner zu Taschen umfunktioniert, aber auch Tischdecken, Wachstücher, Seifenbeutel, Stoffbeutel und vieles mehr werden genäht und schließlich im „Buntgut“-Laden verkauft.

Neben dem nachhaltigen Handeln strebt das Projekt vor allem die Nächstenliebe und Integration an. „Die Mitarbeiter entwickeln bei uns ihr Selbstwertgefühl, bauen Kontakte auf und verbessern neben dem Nähen ihre Deutschkenntnisse“, weiß Britta Fodor. Ein Ziel von „Buntgut“ sei es auch, dass ehrenamtliche Mitarbeiter wieder eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden und damit das Projekt als Sprungbrett für die Vermittlung in Arbeit betrachtet werden könne. „Das sind Erfolgserlebnisse für uns“, freut sich Ulrike Irion.

Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch arbeitslose deutsche Mitbürger, die die Arbeit bei „Buntgut“ weniger wegen der Sprache nutzen, sondern vielmehr um einer Beschäftigung nachzugehen und um somit eine Tagesstruktur aufzubauen, sei das Projekt von Bedeutung. „Wir bauen zu den Mitarbeitern Vertrauen auf, können ihnen beispielsweise bei einer Bewerbung helfen und bei behördlichen Angelegenheiten“, zählt die Projektkoordinatorin auf und ergänzt: „Es ist schön zu sehen, wie sich die Mitarbeiter bei uns weiterentwickeln, selbstbewusster und kreativer werden. Wenn dann auch noch eines ihrer genähten Teile von einem Kunden gekauft wird, steigt die Motivation natürlich und die Freude ist umso größer.“

Fodor registriert gerade mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft ein zunehmendes Interesse aus der Bevölkerung bei Buntgut einzukaufen. Irion erinnert, dass auch zu den Anfangszeiten von Corona das Projekt in der Bevölkerung sehr gefragt und wichtig gewesen sei und die Mitarbeiter rund 3000 Masken genäht hätten – allesamt Upcycling. „Wir haben damals sehr schnell reagiert“, blickt Irion zurück.

Der Nachhaltige Umgang mit Ressourcen im Kontext mit der Bewahrung der Schöpfung stehen auch bei „Fair statt Flucht“ im Fokus. Vor der Pandemie fand das Caritas-Projekt vor allem an Schulen statt. Den Schülern wurden Kenntnisse über die Herstellung von Kleidung vermittelt, Herkunftsländer und Herstellungsorte gezeigt. Die Schüler erarbeiteten zudem ein Webstück und beschäftigten sich mit dem nachhaltigen Handeln. Über die Videoplattform „Youtube“ drehte die Caritas Videos, die Jugendliche zeigt, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen.

Um „Fair statt Flucht“ weiter voranzutreiben ist die Caritas auf der Suche nach einer geeigneten Mitarbeiterin. „Wir wollen das Projekt weiterentwickeln und es weiter auf der Online-Schiene ausbauen“, betonte Ulrike Irion, die auch nicht von den sozialen Medien wie Instagram abgeneigt ist. „Wir möchten die künftige Ausrichtung des Projekts mit der neuen Mitarbeiterin planen. Außerdem soll die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weitergeführt werden“, sagte die Leiterin.