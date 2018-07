Deutliches Plus im Kreis-Haushalt

Kreiskämmerer Diethard Bernhard hat am Donnerstag eine gute Nachricht für die Kreisräte im Gepäck gehabt. So fließen in den Kreis Tuttlingen rund 1,5 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen des Landes Baden-Württemberg als geplant.

Bei den Zuweisungen bei der Grunderwerbssteuer rechnet Bernhard bis Jahresende mit 500 000 Mehreinnahmen. Zwar stiegen die Fallzahlen im Sozialbereich, allerdings nicht so wie gedacht. Daher gibt es Verbesserungen bei der Eingliederungshilfe (500 000 Euro), der Hilfe zur Pflege (400 000 Euro) und der Jugendhilfe (500 000 Euro). Allerdings habe der Kreistag im Jahresverlauf bereits Mehrausgaben genehmigt, etwa für die Deckenverstärkung der K 5900 zwischen Mahlstetten und Böttingen oder den vorgezogenen Abbruch der Kreissporthalle.

Trotzdem rechnet der Kreiskämmerer mit einer Verbesserung des Haushalts in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen Euro.