Deutlicher Sieg für KG gegen Möckmühl

Die KG Wurmlingen/Tuttlingen hat in der Ringer-Landesliga den ASV Möckmühl mit 22:8 von der Matte gefegt und damit ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesetzt. Die Kampfgemeinschaft hat als Dritter immer noch gute Chancen auf den Vize-Titel hinter dem bevorstehenden Meister KSV Winzeln.

Einen starken Kampf machte Endrit Mustafa (57 kg) gegen Anton Feldt, dem er im Hinkampf noch unterlegen war. Der KG-Ringer drehte dieses Mal den Spieß. Hoch konzentriert und taktisch klug kam er zu einem Punktsieg. Nach dem kampflosen Erfolg von Radu Balaur im Schwergewicht trat Robin Krause (61 kg) gegen Eren Sahin an. Der Heimringer zeigte sich von seiner besten Seite und gewann nach hoher Punkteführung per Schultersieg. Im Halbschwergewicht stellte sich Denis Bergmann (98 kg) in den Dienst der Mannschaft. Gegen Markus Egner war er deutlich unterlegen. Im letzten Kampf vor der Pause standen sich Markus Möll und Felix Egner gegenüber. Möll rang wie entfesselt und wirbelte seinen Kontrahenten einige Male durch die Luft. Eine Nasenblutung warf ihn etwas aus der Bahn. In der Pause konnte sich Möll sammeln und holte nach dem 11:0-Halbzeitstand die notwendigen Punkte zum Technischen Überlegenheitssieg.

Einen taktischen Leckerbissen gab es im Freistil bis 86 Kilogramm zwischen Dumitru Tulbea und Alan Shaipov. Der Tuttlinger Mittelgewichtler ging zunächst in Front, musste nach einer Konteraktion kurzzeitig einen Rückstand hinnehmen. Noch vor der Pause gelang es ihm, das Blatt zu seinen Gunsten zu drehen. Die Führung baute er in der zweiten Hälfte noch aus. Andrija Ivanovic (71 kg) machte es dem favorisierten Mohammad Esa Ahmadi schwer. Seine Beinangriffe führten beim 1:6 aber nur einmal zum Erfolg. Einen starken Auftritt sahen die gut 120 Zuschauer einmal mehr von Dominik Reichle. Der KG-Ringer sprühte vor Tatendrang, war beim 9:4-Punktsieg gegen Ertugrul Sahin jederzeit Herr auf der Matte.

Immer besser in Fahrt kommt auch KG-Talent Kordian Krzysztof Galia. Die gewonnene Kampferfahrung des Spezialisten im griechisch-römischen Stil (75 kg) bekam dieses Mal Nils Reichert zu spüren. Nach einem 6:6 zur Halbzeit schaltete Galia einen Gang höher und gewann sogar durch Technische Überlegenheit. Im abschließenden Kampf des Abends traf Shtegtar Vrajolli auf den starken Patrik Messer. Trotz eines guten Kampfes lag er nach Runde eins 0:4 im Rückstand. Nach einer Unachtsamkeit musste er sich viermal hintereinander in der Beinschraube drehen lassen. Trotz des 0:12-Rückstands täuschte sich jeder, der an ein vorzeitiges Ende des Kampfes dachte. Mit viel Siegeswillen und bärenstarker Kondition drehte „Stego“ voll auf, konnte den Rückstand beim 9:12 aber nicht mehr ganz aufholen. Es fehlten ihm einige Sekunden, um den völlig ermüdeten Messer noch zu besiegen.

Jugendleiterin Heike Heizmann wurde vom Vorsitzenden der ASV Tuttlingen, Boban Ivanovic, im Namen beider Vereine für ihr unermüdliches Engagement geehrt. Da sie am Samstag auch noch Geburtstag hatte, überreichte Ivanovic ihr einen Blumenstrauß.